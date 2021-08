Le littoral du Grand Narbonne va changer de nom… participez au vote !

Plus qu’un mois pour voter pour le nouveau nom que prendra le littoral du Grand Narbonne. Découvrez les quatre propositions et votez pour votre préférée avant le 30 septembre.

Côte d’azur, d’or ou d’opale. De nombreux territoires côtiers ont, historiquement, un nom évocateur de la beauté des panoramas que l’on peut y admirer. En proposant de voter pour l’un des quatre noms proposés pour son littoral, le Grand Narbonne Tourisme entend valoriser toute la richesse de ses sites touristiques et les fédérer sous une marque commune clairement identifiable. Attention, cette consultation, ouverte à toute personne majeure résidant en France métropolitaine, prendra fin le 30 septembre prochain.

Quatre noms évocateurs de la richesse du littoral

Côte du Midi, Côte nature, Côte des lagunes ou Baie des oiseaux… Chacun des noms soumis au vote évoque l’une des spécificité d’un territoire qui comporte 50 kilomètres de côtes et inclut les 37 communes du Grand Narbonne, à l’exception de Gruissan et de Leucate. Le choix s’annonce donc ardu entre ces quatre propositions qui sont le fruit d’une concertation entre les équipes de direction de l’Office du tourismes et une agence de communication. En effet, le littoral audois ne manque pas de charme avec ses magnifiques lagunes où viennent se refléter les couleurs du coucher de soleil, une des plus riches réserves ornithologique du pays et un patrimoine culturel, architectural et viticole qui n’est pas en reste.

« En organisant cette consultation, nous souhaitions fédérer et légitimer ce nouveau nom. Avec déjà plus de 13 800 participants, cette démarche est une réussite », se félicite l’instance organisatrice qui révèle que l’une des propositions semble déjà concentrer les faveurs des participants. Il faudra néanmoins attendre le mois d’octobre pour connaître l’appellation plébiscitée ainsi que le logo et la signature qui lui seront associés.

200 lots à gagner pour les participants

Tous les mois une cinquantaine de participants sont tirés au sort pour gagner l’un des 200 lots mis en jeu : des entrées à la réserve africaine de Sigean et aux nocturnes de l’abbaye de Fontfroide, des repas au champagne aux Grands Buffets et des ateliers à l’Oulibo ou encore de nombreuses balades en trottinette électrique, en bateau, en jet-ski, en kayak et sur le canal du Midi.

Pour participer à la consultation

Pour participer à cette consultation, il suffit d’être majeur, de résider en France métropolitaine et de se rendre sur la page dédiée du site de l’Office du Tourisme.

Découvrez la vidéo de présentation de la consultation