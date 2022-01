Découvrez les grands chantiers qui vont transformer Narbonne en 2022

Parc des sports, coulée verte, réhabilitation du Grand Castelou… Voici les principaux chantiers qui vont changer Narbonne en 2022.

Réhabilitation et extension du Grand Castelou

Le domaine du Grand Castelou, d’une superficie de 200 hectares, se situe en bordure de l’étang du Bages-Sigean. Cette ancienne saline, reconvertie en domaine viticole, est aujourd’hui gérée par la Ville de Narbonne et le Parc National Régional (PNR) de la Narbonnaise en Méditerranée.

Il fait l’objet d’une opération de valorisation. Près de 2 500 mètres carrés de bâtiments seront rénovés ou reconstruits en 2022. L’objectif est d’y installer : la Maison de la Narbonnaise (accessible au public pour exposition) et la Maison du Parc (qui accueillera le personnel du siège du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée).

Budget prévisionnel : 8 millions d’euros.

Poursuite de l’aménagement de la coulée verte

La mairie de Narbonne poursuit ses travaux d’aménagement et d’embellissement de la coulée verte qui longe la rocade en 2022. Cet axe, long de trois kilomètres, est quotidiennement emprunté par des piétons et des cyclistes. Une centaine d’arbres a déjà été plantés et une passerelle en bois installée. Cette année, 349 arbres, 9 458 plants forestiers, 2 017 arbustes et 403 sous arbrisseaux seront plantés pour une fin des travaux prévue en avril.

Budget prévisionnel : 336 000 euros.

Aménagement de la rue de Cuxac

Ce chantier s’inscrit dans le programme d’aménagement de Saint-Louise, une ancienne friche industrielle qui accueillera, à terme, plus de 600 logements. La Ville de Narbonne souhaite métamorphoser l’axe de desserte de ce secteur : la rue de Cuxac. L’ambition est de créer un itinéraire piéton sécurisé de 1,7 kilomètre, séparé physiquement de la chaussée avec une glissière en bois. Les travaux débuteront au second semestre 2022 pour une fin prévue en 2023.

Budget : 2,5 millions d’euros.

Rénovation des rues à Anatole-France

« Un programme de rénovation progressive de rues dégradées comprises entre l’avenue Anatole-France et Simon-Castan est en cours », explique la mairie de Narbonne. Il concerne les rues résidentielles Lebon, Alfred-Naquet, Victor-Considérant et Clovis-Hugues. Des travaux d’enfouissement des réseaux secs (télécom, électricité et éclairage public) ont déjà été opérés pour améliorer l’esthétique de ces axes. La chaussée pourra donc être refaite durant le second semestre 2022.

Budget prévisionnel : 500 000 euros.

Nouveau parking entre le théâtre et Narbo Via

Le parking entre théâtre de Narbonne et le musée Narbo Via va être réaménagé. Cette opération est la première étape d’un réaménagement complet des berges du canal, du théâtre jusqu’aux immeubles de la ZAC des berges de la Robine. L’objectif, à terme, est que les piétons, cyclistes et trottinettes électriques partent de ce parking pour rejoindre le centre-ville en longeant le canal. Les travaux dureront du second semestre 2022 au début de l’année 2023.

Budget : 1,25 million d’euros.

De nouvelles loges et un espace de réception au Parc des sports

Un grand chantier sera mené au Parc des sports et de l’amitié de Narbonne pour créer de nouveaux espaces de réceptions ainsi que des loges, constituant une surface totale d’environ 1 200 mètres carrés. L’objectif est de mutualiser ces espaces avec l’activité des structures environnantes (comme le Parc des expositions ou l’Arena) afin d’y proposer des salles de réunion, l’accueil des congrès etc.

Aussi, plusieurs zones de la tribune Pech-de-Laclause du Parc des sports vont être rénovées, comme les plateformes techniques, les salles de presse, l’espace des commentateurs. Le chantier débutera au second semestre 2022 pour une livraison début 2023.