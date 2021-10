Narbonne. Le Parc des sports et de l’amitié fait peau neuve

Six millions d’euros ont été investis pour adapter le Parc des sports et de l’amitié de Narbonne aux enjeux actuels et à venir.

Equipement emblématique de Narbonne, le Parc des sports et de l’amitié se modernise pour répondre au haut niveau d’exigence des utilisateurs et prestataires, tout en améliorant

les équipements et services proposés. Ouverte en 1976 et réhabilitée une première fois en 1992, la structure connaît donc une nouvelle phase de travaux de réhabilitation.

Les abords du terrain mis aux normes

Durant l’été, les abords du terrain d’honneur ont tout d’abord été mis aux normes de sécurité (bande de protection de 3,50 mètres). Surtout, un effort majeur a été consenti

pour améliorer l’éclairage du terrain d’honneur. D’une puissance de 400 lux en 2020, il doit atteindre, à terme, 1400 lux minimum afin de répondre aux exigences de la Ligue Nationale de rugby.

L’éclairage renforcé

10 mâts d’éclairage à LED supplémentaires ont ainsi été installés. Et en 2022, une opération de relampage LED des mâts existants sera engagée afin de finaliser le renforcement de l’éclairage et ainsi atteindre les 1400 lux, comme recommandé par le Label Stade de la Ligue Nationale de Rugby. Une opération qui permettra au passage de maintenir une consommation énergétique équivalente pour une puissance d’éclairage trois fois supérieure.

Hall d’honneurs, loges, espaces de réception

Autre chantier important prévu en 2022 : la création d’espaces “d’hospitalité” afin d’offrir au Parc des sports de Narbonne des prestations de qualité répondant à à la fois aux usages sportifs, économiques et évènementiels. Le hall d’honneur sera rénové et agrandi au rendez-de-chaussée et à l’étage, un espace de réception d’environ 200 m2 sera crée pour accueillir les partenaires et les VIP lors des rencontres sportives mais aussi différentes manifestations sociales ou économiques (séminaires, réunions, salles de commission, réceptifs…). Enfin, des loges seront également créées à l’arrière de la tribune d’honneur.

Les travaux du Parc des sports de Narbonne prendront fin à la fin de l’année de l’année 2022 pour un investissement de total de six millions d’euros.

(Source : communiqué de presse)