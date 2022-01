Grève : les enseignants poursuivent la mobilisation à Narbonne et Carcassonne

Dans la continuité de la grève organisée le 13 janvier dernier, l’intersyndicale FSU,CGT, SUD,FO et FCPE, appelle les enseignants de Narbonne et Carcassonne à poursuivre le mouvement en se mobilisant à nouveau les jeudis 20 et 27 janvier prochains.

« Les annonces faites par le Premier ministre et le ministre de l’Éducation nationale ne sont pas suffisantes », déclare l’intersyndicale du secteur éducatif (FSU, CGT, SUD, FO et FCPE), qui décide, dans la continuité de la grève organisée le 13 janvier dernier, de poursuivre le mouvement. Dans l’Aude, deux nouvelles mobilisations sont donc organisées à Narbonne et Carcassonne.

La première se déroulera ce jeudi 20 janvier, à 18h, devant la Direction des Services Départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) à Carcassonne et, dans le même temps, devant la sous-préfecture de Narbonne. La seconde prendra la forme d’une grève massive, similaire à celle de la semaine dernière, dans tous les établissements scolaires du département le jeudi 27 janvier.

Annulation des épreuves, augmentation des effectifs…

« La situation est intenable dans l’Éducation nationale. Le chaos engendré par la gestion de la crise sanitaire mérite des réponses fortes, au-delà des engagements pris par le Premier ministre et le ministre de l’Éducation nationale », ajoute l’intersyndicale dans son appel à la mobilisation. Premièrement, elle exige un report des épreuves de spécialités du Baccalauréat, qui doivent se dérouler en mars prochain dans les lycées, ainsi que l’annulation des évaluations de mi-CP.

Dans un second temps, les syndicats demandent que des postes supplémentaires soient rapidement créés pour assurer les remplacements d’enseignants absents, au-delà du recours aux listes complémentaires annoncé par le gouvernement. De plus, ils réclament que des recrutements massifs soient organisés pour permettre de réduire les effectifs dans les classes.

Troisièmement, en période de crise sanitaire, l’intersyndicale requiert de doter, dès que possible, les établissements scolaires de dispositifs de protection contre la Covid-19 (capteurs de CO2, purificateurs d’air, masques). Enfin, le personnel enseignant désire bénéficier d’une augmentation de salaire supérieure à celle annoncée suite au Grenelle de l’Éducation.