Un exercice de sécurité civile à l’aéroport de Carcassonne

La préfecture de l’Aude annonce l’organisation d’un exercice de sécurité civile à l’aéroport Salvaza de Carcassonne mardi 22 novembre. Mais la circulation aux abords du site ne sera pas affectée.

Un exercice de sécurité civile sera organisé à l’aéroport Salvaza de Carcassonne mardi 22 novembre, annonce la préfecture de l’Aude. Le déroulement précis de cet exercice n’est pas communiqué par les services de l’État.

Cependant, la préfecture fait savoir qu’il « consistera au déploiement d’effectifs et de moyens de la police nationale (service pilote), de la douane, des sapeurs-pompiers de l’Aude, du SAMU, d’une cellule d’urgence médico- psychologique, de la protection civile de l’association France Victimes, et des personnels de l’aéroport ».

Aussi, certaines dispositions des plans ORSEC “Nombreuses victimes attentats” et “Aéroport Sud de France Carcassonne en Pays Cathare” seront mises en œuvre dans une logique de coordination des services.

La circulation n’est pas perturbée pendant l’exercice à l’aéroport de Carcassonne

Les forces de secours et de sécurité ont régulièrement besoin de s’entraîner pour être préparées si les choses tournent mal. « Afin de faire face à toute menace affectant le territoire national, les services de l’État s’entraînent régulièrement et restent en permanence attentifs et mobilisés », explique la préfecture audoise.

La circulation aux abords de l’aéroport Salvaza de Carcassonne ne sera pas affectée par l’organisation de l’exercice de sécurité civile. Pour garantir le bon déroulement de cet exercice et son efficacité, la préfecture de l’Aude émet donc quelques recommandations. Les riverains sont invités :

– à ne pas essayer de pénétrer dans le périmètre de l’exercice ;

– à ne prendre ni photo ni vidéo ;

– à ne pas relayer de fausses informations sur les réseaux sociaux ;

– à ne pas encombrer d’appels le standard des forces de l’ordre et des services de secours.