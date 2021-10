Carcassonne. Fin de l’exposition “The future is now” de Philippe Shangti

L’exposition The future is now de Philippe Shangti touche à sa fin samedi 30 octobre à Carcassonne. Il reste encore quelques heures pour aller la voir.

Une dernière occasion. L’exposition The future is now, de Philippe Shangti, proposée au musée des Beaux-arts de Carcassonne, dans l’Aude, touche à sa fin ce samedi 30 octobre.

Pour cette exposition, le musée explique en guise de présentation que “Philippe Shangti a choisi un panel de ses différentes collections : No prostitution here, Art Vs Drugs, No pollution here, No animal killer here ainsi que la dernière collection «Beauté sauvage» dans laquelle la mythologie grecque a inspiré une de ses oeuvres qui sera présentée au public Le jugement de Pâris.

À la question, pourquoi avoir invité Philippe Shangti au musée des Beaux-arts de Carcassonne, le musée explique “en premier lieu, parce que c’est un artiste engagé, de son temps. Ensuite, parce qu’il s’inspire de l’histoire de l’art ; dans ses compositions, il fait référence à l’antiquité, aux symboles bibliques : le fruit défendu, le serpent tentateur, la nudité d’Eve… Ses œuvres de grand format, voire pour certaines monumentales, s’inscrivent parfaitement dans les salles de l’ancien présidial. Installations, sculptures et une quinzaine de photos grands formats seront présentées dans les salles d’exposition temporaire.”

Infos pratiques : exposition The future is now, au musée des Beaux-arts de Carcassonne, 15 boulevard Camille Pelletan ; jusqu’au 30 octobre ; gratuit.