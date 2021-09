Carcassonne : trois semaines de chantier au carrefour de Makens

Selon les informations de L’Indépendant, un chantier démarre au niveau du carrefour de Maquens, à Carcassonne. Destiné à sécuriser la zone, il devrait durer trois semaines.

À Carcassonne, le carrefour de Maquens va être aménagé et l’axe situé devant la discothèque Le Black sécurisé. Les travaux, qui viennent de débuter, devraient durer trois semaines. « Il y a plusieurs problèmes dans cette zone. Des difficultés de circulation aux heures de pointe, une traversée piétonne entre la discothèque et le parking mal sécurisée avec un accident mortel répertorié, une chaussée entre le giratoire Garigliano et le carrefour de Maquens en mauvais état. On souhaite donc fluidifier le trafic et sécuriser la traversée piétonne”, déclare Tamara Rivel, vice-présidente du département de l’Aude, en charge des routes et des mobilités, à nos confrères de L’Indépendant. Le montant de l’opération s’élève à environ 284 000 euros.

Les autres chantiers en cours dans le Carcassonnais

Des travaux de renforcement de la chaussée allant du rond-point de Bezons à l’entrée de Villalier sont également en cours. « Ici, notre objectif est de réaliser des purges ponctuelles et de renforcer la chaussée sur l’ensemble du linéaire afin de la remettre en état et de sécuriser la route pour les usagers. Des travaux de mise aux normes des équipements de sécurité sont également prévus. Le coût : 330 000 euros », indique Tamara Rivel à L’Indépendant. Le giratoire de Bezons doit aussi bientôt accueillir une aire de covoiturage, une aire de terroir et un arrêt de bus.

Source : L’Indépendant