Aude. Le Département au soutien des communes forestières face au désengagement de l’Etat

Réuni en session ce jeudi 21 octobre, le conseil départemental de l’Aude a voté son adhésion à l’association des communes forestières audoises.

Alors que les élus des communes forestières sont mobilisés depuis plusieurs mois contre le désengagement de l’Etat dans la gestion des forêts, le Département de l’Aude a décidé d’apporter son soutien aux communes concernées sur son territoire. Ce jeudi 21 octobre, le Conseil départemental a en effet voté à l’unanimité son adhésion à l’association des communes forestières de l’Aude. «Si l’État n’est pas au rendez-vous, nous, nous resterons aux côtés des communes rurales et forestières », a indiqué Hélène Sandragné, la présidente du conseil départemental de l’Aude.

Le Département, propriétaire de près de 2000 hectares de forêt

Au titre des Espaces naturels sensibles (ENS), le Département est propriétaire de 19 espaces forestiers, représentant une surface cumulée de 1 940 hectares, dont une surface boisée couverte de peuplements forestiers arborescents de 1 700 hectares. La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d’intérêt général dans le cadre des objectifs définis dans le Code Rural, en raison de leur rôle central dans la préservation de la biodiversité et la régulation climatique et thermique.

Préserver la biodiversité

“Avec le désengagement de l’Etat dans cette mission, l’adhésion du Département à l’association des communes forestières marque sa volonté de soutenir nos communes forestières qui vont devoir rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens, pour pallier cette hausse difficilement soutenable de leurs cotisations”, précise Hélène Sandragné.

L’association des communes forestières de l’Aude a notamment pour objet de rechercher des voies et moyens pour assurer la conservation, la protection, l’aménagement, l’amélioration, la reconstitution, la création, la gestion durable et multifonctionnelle des forêts. Elle vise aussi à promouvoir, accompagner et suivre le développement des politiques forestières territoriales.