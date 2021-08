Aude. Jean Castex en visite à Carcassonne et Leucate

Ce mercredi 11 août, le Premier ministre Jean Castex se rendra à Carcassonne et Leucate dans l’Aude pour s’assurer, entre autres, de la bonne mise en œuvre du pass sanitaire.

En déplacement dans l’Aude, Jean Castex, le Premier ministre, se rendra à Carcassonne et Leucate, ce mercredi 11 août, afin de suivre la mise en œuvre du pass sanitaire, dans le cadre de la loi sur la gestion de la crise sanitaire, et faire un point sur la situation épidémique. Le chef du gouvernement profitera de ce déplacement pour rencontrer les représentants des acteurs de la santé ainsi que des professionnels des secteurs de l’hôtellerie-restauration et du tourisme.

Jean Castex fera le point sur la situation épidémique dans l’Aude

Dans la matinée, Jean Castex débutera son déplacement dans l’Aude par la visite du Centre hospitalier de Carcassonne, fortement impacté par la recrudescence de cas de Covid ces dernières semaines. Après cette première visite, le Premier ministre se réunira avec les professionnels des secteurs de l’hôtellerie-restauration avant de participer, en visioconférence, à un nouveau Conseil restreint de défense et de sécurité nationale consacré à la gestion de la crise sanitaire.

En début d’après-midi, Jean Castex se rendra sur le terrain. Tout d’abord dans la Cité de Carcassonne afin de constater le déploiement des mesures de contrôle du pass sanitaire, puis à Leucate où il visitera un centre de vaccination éphémère. Un centre spécialement déployé dans le cadre du plan « Aller vers » pour « faciliter l’accès des Français à la vaccination sur leur lieu de vacances », précise la préfecture de l’Aude.