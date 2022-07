Balades contées, dégustations, spectacles… Que faire pendant les vacances d’été dans l’Aude ?

Durant les vacances d’été, le Journal Toulousain vous propose une sélection d’activités en Occitanie. Aujourd’hui, faites le plein d’idées de sorties dans l’Aude, que ce soit des balades contées dans la nature environnante de Montolieu, des visites de vignobles du Cellier des troubadours, des spectacles de lumières sur les remparts de Carcassonne ou de la vinéospéologie au Gouffre de Cabrespine.

Les remparts de Carcassonne s’habillent de lumière durant les vacances d’été

Rendez-vous est donné au coucher du soleil à Carcassonne, pendant les vacances d’été, pour admirer le tout nouveau spectacle de lumière sur le château et ses remparts. L’événement propose de vous faire vivre un voyage féérique à travers l’histoire et les légendes de la cité médiévale.

Le parcours débute à la Porte Narbonnaise, lorsque vous prenez votre tour de garde sur le chemin de ronde. Ici, vous partez à la rencontre des seigneurs, des chevaliers, des troubadours et des tailleurs de pierre qui ont occupé la ville durant des siècles. Puis, les projections lumineuses vous invitent à poursuivre votre chemin et vous mènent jusqu’à la Cour d’Honneur du Château Comtal, en passant par les splendides fortifications classées au patrimoine mondial de l’Unesco, sur lesquelles sont également projetées des œuvres de lumières qui prennent la forme de tableaux animés, accompagnés par des compositions sonores.

Pour vous plonger un peu plus dans l’ambiance, le Centre des monuments nationaux, organisateur de l’événement, vous propose de réaliser le parcours à l’aide d’un audioguide qui vous en apprendra davantage sur le passé à la fois réel et imaginaire de la cité, à travers une mise en récit de 2 500 ans d’Histoire.

Infos pratiques : Remparts et Lumières, départ depuis la Porte Narbonnaise, Cité de Carcassonne. Du 15 juillet au 10 septembre, de 19h à 00h. Parcours de 500 mètres. Durée : 45 minutes à 1 heure. Tarif : de 12 à 15 euros. Réservation en ligne.

De la vinéospéologie au Gouffre de Cabrespine

Depuis plusieurs années déjà, quatre cuvées du Minervois profitent des basses températures et de l’humidité des profondeurs du Gouffre de Cabrespine pour vieillir dans des amphores en terre cuite, des barriques de chêne ou des bouteilles en verre disposées à l’intérieur de la Grande salle de la grotte. Alors, pendant les vacances d’été, le Gouffre vous suggère de partir à la découverte de ces vins à travers une expérience unique : de la vinéospéologie.

Le parcours propose une itinérance œnologique dans les lieux emblématiques du Gouffre. Le premier arrêt se fait sur le balcon de verre, où vous dégusterez un premier échantillon d’une des cuvées, debout sur un plancher transparent, à 200 mètres au-dessus du vide. Puis, la balade se poursuit en dehors de la partie aménagée, avec une nouvelle dégustation dans un lieu inconnu du grand public baptisé “la galerie des Excentriques”. Une troisième étape est ensuite réalisée au Belvédère des Disques, qui profite d’une vue à 360 degrés sur la grande salle du Gouffre. Puis la dernière est une rencontre avec un vigneron passionné, qui se chargera lui-même de vous faire découvrir sa production.

Infos pratiques : Vinéospéologie, La Cresto, Gouffre Géant de Cabrespine. Mardi 23 août à 19h. Durée : 1h30. Tarif : 45 euros. Sur réservation.

Balades contées ou balades dessinées, à vous de choisir

Cet été, la librairie “Contes et Gribouilles” organise des balades, ou plutôt des petites randonnées de trois à quatre heures, dans la nature environnante de la commune de Montolieu, situé dans le Nord du département de l’Aude. Ces sorties se font accompagnées d’un conteur ou d’une illustratrice qui vous propose de découvrir sous un autre angle le village et ses alentours.

En effet, les balades (ra)contées sont animées par le conteur Grégoire Albisetti, qui vous emmène à la découverte de chemins et de points de vue insolites de Montolieu. Cette randonnée est facile à réaliser, notamment parce qu’elle prévoit plusieurs pauses dans des lieux emblématiques de la commune, durant lesquelles le guide se fait un plaisir de vous livrer ses histoires.

Les balades dessinées, elles, sont proposées par l’auteure et illustratrice Nathalie Louveau. « Nous allons observer, dessiner, marcher un peu, contempler ce qui nous entoure. Des lieux de vie, des rues, des paysages… Esquisser les ombres qui s’allongent, croquer les habitants, griffonner “le vert feuillage, la poussière du soleil et le bruit des bêtes dans la chaleur de l’été” (Jacques Prévert). Mais aussi des émotions, des sons, des rencontres, des parfums ancrés dans votre mémoire », explique-t-elle. Vous l’aurez compris, équipé de feuilles de dessin, de supports et de crayons de couleur, vous vous glisserez le temps d’une promenade, dans la peau d’un artiste et laisserez libre cours à votre imagination.

Infos pratiques : Départ depuis la libraire Contes et Gribouilles, 34 rue de la Mairie, Montolieu. Balades (ra)contées, disponibles les dimanches.

Balades dessinées, disponibles les samedis. Sur réservation par groupe d’au moins 10 personnes. Tarifs : de 15 à 30 euros.

Visite d’un vignoble à cheval, à vélo ou à pied

Le domaine viticole de Domneuve, baptisé le Cellier des troubadours, qui se situe dans la commune de Val-de-Dagne au centre du département de l’Aude, organise des visites découvertes de son vignoble durant toutes les vacances d’été. Les lundis, la visite débute avec une balade à cheval de deux heures à travers les vignes, accompagnée d’une vigneronne. Les mardis, cette balade est un peu plus courte, elle dure une heure et se fait à pied. Puis les mercredis, vous pouvez parcourir durant deux heures le domaine sur un vélo électrique.

L’ensemble de ces excursions se termine avec une visite commentée de la cave de vinification du domaine. Autrement dit, du lieu où le raisin des vignes que vous venez de découvrir est transformé en vin. Vous en apprendrez alors davantage sur les différentes étapes du processus, de l’égrappage à la fermentation, en passant par le pressurage et la macération. Enfin, vous participerez à une séance de dégustation des vins au cœur de la cave, accompagnée d’une planche de charcuterie, de fromages et d’autres gourmandises.

Infos pratiques : Cellier des troubadours, domaine de Domneuve, Val-de-Dagne.

Découverte du vignoble à cheval les lundis à 18h, à pied les mardis à 18h et à vélo, les mercredis à 17h.

Réservation au 06 85 37 85 51. Tarifs : de 20 à 80 euros.