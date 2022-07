Canyoning, spectacles, activités ludiques… Que faire pendant les vacances d’été en Ariège ?

Durant tout l’été, le Journal Toulousain vous propose une sélection d’activités et de sorties en Occitanie. Ce lundi 25 juillet, faites le plein d’idées de sorties pour les vacances d’été en Ariège : activités ludiques sous les étoiles pour en apprendre plus sur l’espace, démonstration de fauconnerie pour observer de nombreux rapaces, spectacle son et lumière pour découvrir l’histoire de Foix et canyoning dans les rapides du département pour s’assurer quelques sensations fortes.

Le col du Chioula dans les étoiles

L’association “Le Ciel et vous” vous attend au sommet du col du Chioula CC Lucas Pezeta-Pexels

Par une belle journée ensoleillée ou une soirée douce où le ciel est dégagé, l’association “Le Ciel et vous” propose des ateliers de découvertes et d’observations de l’espace, durant toutes les vacances d’été, au col du Chioula, en Ariège. Adaptées à tous les âges, vous y trouverez forcément votre bonheur. À commencer par les ateliers de fabrication et de lancement de fusées hydropneumatiques. Les enfants réaliseront leur propre bolide avec des bouteilles en plastique vides et pourront les voir partir à 180 kilomètres-heure, à plus de 60 mètres de haut. Cette activité ludique et bluffante pourra être complétée par une animation dédiée au soleil. Là, les apprentis astronomes pourront en apprendre plus sur l’astre du jour, comprendre son fonctionnement et les manifestations de son magnétisme. Des connaissances qu’ils pourront aussitôt mettre à profit en construisant un cadran solaire, qu’ils apprendront bien sûr à utiliser.

Et pour les plus grands, des soirées de découverte de l’univers sont proposées avec un guide professionnel. A l’aide de maquettes, de télescopes et de diverses projections, vous comprendrez quelques uns des mystères de l’univers, et observerez le ciel étoilé du moment et ses vedettes comme la Lune, les planètes, les étoiles, les galaxies et les nébuleuses. Vous y écouterez également les légendes liées aux constellations qui se présenteront à vos yeux, que vous apprendrez à reconnaître.

Infos pratiques : animations astronomiques, au col du Chioula (chalet de l’association Le Ciel et vous), à Ignaux.

L’atelier “fusées hydropneumatiques” : tous les lundis à 10h30 puis 17h30. Durée : 1h30. Pour adolescents et enfants à partir de 4-5 ans. Tarif : 12€.

Observation du soleil et construction de cadrans solaires : tous les lundis à 15h. Durée : 1h30. A partir de 8 ans. Tarif : 10€.

Soirée découverte de l’univers : tous les lundis à 21h. Durée : 2h. A partir de 8 ans. Tarifs : 20€ par adulte et 10€ pour les moins de 18 ans.

Sur réservation au 06.49.28.10.37 ou sur le site Internet de l’association.

Au milieu des rapaces dans l’un des derniers refuges cathares

Juché à 965 mètres d’altitude, le château de Lordat, ou du moins ses vestiges, offre une vue unique sur la vallée du Sabarthès. Mais au-delà du point de vue unique de l’endroit, la forteresse médiévale mérite le détour pour participer aux multiples animations qu’elle propose durant les vacances d’été et pour découvrir son histoire fascinante et, plus largement, celle de l’Ariège. En effet, les chevaliers qui ont occupé le château ont été accusés de crime d’hérésie pour avoir soutenu les derniers Cathares résistants de Montségur en 1244. Après 10 minutes de marche pour accéder au site, vous pourrez vous immerger dans ce passé sulfureux à l’aide des visites commentées qui ont lieu sur le site et des contes et légendes racontées lors de temps dédiés.

Les plus jeunes pourront également découvrir l’histoire du château de Lordat de manière ludique en assistant à des spectacles médiévaux, à des chasses au trésor et à des vols de rapaces lors de démonstrations de fauconnerie, pratique réservée aux nobles du Moyen-Âge. Les faucons, les buses, les milans et autres aigles des Ailes de l’Urga, rivaliseront de prouesses sous vos yeux ébahis.

Infos pratiques : Le château de Lordat, à Lordat, est ouvert tous les jours de 10h à 13h et 14h à 18h.

Tarifs et programmes des animations sur le site Internet de la communauté de communes de Haute-Ariège.

L’histoire de l’Ariège en spectacle

« La fontaine de Fontestorbes cache un secret… Attendre que le niveau de l’eau baisse, s’avancer dans la grotte, avoir une histoire à raconter, une histoire qu’on a besoin de raconter… Un accès se dévoilera pour entrer dans la demeure des “incantadas”, ces fées qui connaissent tout du monde depuis qu’il est monde, ces fées à qui l’eau ne cesse de murmurer les histoires de la terre d’Ariège. C’est ce que fait Lucie en 1944. À la fois pleine de doutes et d’espoir, elle leur raconte son histoire, sa rencontre avec André, le monde qui bascule dans la “Drôle de guerre”. Mais voilà, Lucie n’est pas la première qui vient à Fontestorbes pour se confier et, pendant qu’elle raconte, les fées se souviennent… »

C’est l’histoire que va vous conter l’association “Foix Terre d’histoire”. 200 figurants, des danseuses, des cavaliers, des jongleurs, des effets spéciaux… se succèdent pendant 1h30, dans un spectacle historique unique de sons et lumières. Au travers du récit de la vie de plusieurs femmes habitant l’Ariège, c’est la grande histoire du département qui vous est livrée durant ces vacances d’été. Une façon ludique d’en apprendre plus sur votre territoire ou celui de vos vacances.

Infos pratiques : “Foix terre d’histoire”, du 3 au 24 août à 22h, au théâtre de verdure de l’Espinet de Foix.

Tarifs : 16€ par adulte et 8€ pour les 6 à 12 ans. Billetterie en ligne.

L’Ariège, terre de canyoning

Loin des plages bondées et des piscines trop fréquentées, l’Ariège offre de nombreux points d’eau vive où se baigner en toute tranquillité pendant les vacances d’été. Mais si vous n’êtes pas du genre à lézarder et que vous cherchez plus à descendre des torrents qu’à barboter dans les rivières, optez pour le canyoning, le département regorge de spots agréables. Toboggans naturels, tyroliennes, cascades, eaux turquoises, descente en rappel… les parcours existants vous assurent le plein de sensations fortes.

Le plus connu reste le canyon de Marc (à partir de 10 ans). Il est également le plus accessible. Il permet aux amateurs de s’initier gentiment à toutes les facettes de l’activité mais n’en oublie pas pour autant de délivrer quelques montées d’adrénaline. Une grande variété d’obstacles vous y attend, dans une magnifique gorge de schiste encaissée. Le parfait mélange de magnifiques paysages et de sensations. Ce parcours est idéal pour les débutants.

Autre canyon parfait pour découvrir l’activité, celui de l’Argensou (à partir de 8 ans). Il s’agit d’un parcours en pleine forêt qui vous permettra d’acquérir les bases du saut, de la descente en rappel et des toboggans. Le cadre y est apaisant et la balade… sereine. Surtout quand on sait que tout les sauts et toboggans sont évitables par un passage annexe.

Les plus aguerris pourront eux se lancer à l’assaut du canyon de l’Artigue (à partir de 12 ans). C’est certainement le plus beau canyon de l’Ariège. Avec ses paysages splendides à découvrir lors de la marche d’approche (1h) qui part du hameau de l’Artigue, et son eau d’un bleu turquoise intense ou d’une transparence limpide selon les endroits, ce parcours garantit aussi de belles sensations.

Quant aux spécialistes en la matière, le canyon de Subra devrait répondre à toutes leurs attentes. Un véritable défi sportif qui nécessite une certaine expérience (à partir de 16 ans). Vous progresserez harnaché à une corde la plupart du temps et enchaînerez les obstacles pour terminer par la descente derrière une cascade de 20 mètres, « lieu de naissance des créatures mythiques de l’Ariège », assure Wesh Canyon, l’un des prestataires accompagnateurs qui officient dans les canyons du département.