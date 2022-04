Présidentielle 2022. Marine Le Pen remporte les suffrages dans l’Aude

Comme en 2017, la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen arrive en tête dans les urnes dans l’Aude.

Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour de l’élection présidentielle dans l’Aude, comme dans cinq autres départements de l’Occitanie. Avec 30,14 % des suffrages, soit 64 027 votes, elle devance largement le président sortant Emmanuel Macron, qui obtient 20,29 % des voix. Jean-Luc Mélenchon, le candidat de La France Insoumise, arrive en troisième position avec 19,79 %.

La candidate du Rassemblement National est en tête dans la grande majorité des villes du département, avec notamment 38,60 % à Lézignan-Corbières, contre 17,64 % pour son adversaire de La République en Marche. Marine Le Pen obtient également 27,41 % des suffrages à Narbonne, 26,03 % à Carcassonne et 25,88 % à Castelnaudary.

Avec ce résultat, Marine Le Pen fait mieux que lors du scrutin de 2017 dans l’Aude. Elle avait alors remporté 28,26 % des votes, devant cette fois-ci Jean-Luc Mélenchon avec 21,52 %, et Emmanuel Macron avec 20,07 %.

En tête dans le département, la candidate du Rassemblement National se retrouve en deuxième position au niveau national, derrière le président sortant. Le 24 avril prochain sera, pour elle, l’occasion d’une revanche du second tour de l’élection présidentielle 2017. Ils ont notamment laissé loin derrière eux les candidats des partis historiques que sont Les Républicains et le Parti Socialiste. Valérie Pécresse n’a obtenu que 4,79 % des suffrages et Anne Hidalgo 1,74 %.

Elioth Salmon