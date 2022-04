Que faire en Ariège pendant les vacances de Pâques ?

Grande foire à Tarascon-sur-Ariège, exposition au château de Foix, jeu de piste sur le plateau de Beille et découverte de l’histoire d’Anne Frank : une sélection d’idées de sorties pour les vacances de Pâques en Ariège.

Une balade sur les traces d’Héraclès en Ariège

Profitez des vacances de Pâques pour réaliser un jeu de piste en plein air sur le plateau de Beille, en Ariège. Ce divertissement est inspiré du héros de la mythologie grecque Héraclès. La légende raconte que ce dernier entretenait une liaison secrète avec une jeune femme nommée Pyrène. À sa mort, Héraclès a souhaité lui bâtir un tombeau à la hauteur de son amour. Pour cela, il empila de gros blocs de pierre jusqu’à former une haute montagne et déclara : « Afin que ton nom, ma chère Pyrène, soit conservé à jamais par les hommes qui peupleront cette terre, ces montagnes dans lesquelles tu dors pour l’éternité s’appelleront : Les Pyrénées ».

Le parcours du jeu débute dans la commune Les Cabannes. Sur votre chemin, vous devrez rechercher quatre plaques sur lesquelles sont inscrits de mystérieux symboles qui vous aideront à répondre aux quatre énigmes posées par Héraclès. À chaque étape, les réponses aux questions vous indiquent le chemin à suivre pour terminer la quête. Pour chaque épreuve réussie, le héros Grec vous en apprendra un peu plus sur son histoire.

Infos pratiques : Jeu “Retour aux sources de Beille”, disponible sur internet. Gratuit, à réaliser en autonomie. Durée : environ une heure.

Plongée dans l’Histoire au château de Foix pendant les vacances de Pâques

Avis aux passionnés d’histoire, geeks, amateurs de pop culture, cinéphiles, ainsi qu’à tous les curieux. Rendez-vous à l’exposition “Épées de légendes : d’Excalibur au sabre laser” pendant les vacances de Pâques. L’événement consacré aux épées légendaires des films, séries et sagas cultes, comme Game of Thrones, le Seigneur des anneaux, Harry Potter ou encore Star Wars. Vous entendrez également parler de personnages emblématiques, comme Xéna la guerrière, Conan le barbare ou Highlander.

Conçue par deux historiens spécialistes en armes, armures et costumes, l’exposition vous présente également les modèles orignaux et authentiques qui ont inspiré ces épées illustres.

Plongez dans une ambiance moyenâgeuse avec la visite du château de Foix et de son musée. De salle en salle, vous deviendrez le témoin privilégié de la vie des Comtes de Foix. Vous découvrirez les secrets de leurs conquêtes, leurs alliances, leurs défaites, leurs croyances et leurs histoires familiales. Au pied des tours, vous pourrez même vous initier au tir d’arbalète ou au travail à la forge. Un premier pas dans le monde passionnant de l’architecture et de l’art de la guerre médiéval.

Infos pratiques : Château de Foix, place du Palais de Justice, Foix. Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Entrée : de 8 à 11,50 euros. Réservation en ligne.

Tarascon-sur-Ariège fête la transhumance

La traditionnelle Grande Foire de Tarascon-sur-Ariège se tiendra, comme chaque année, le dernier week-end des vacances de Pâques. Producteurs locaux, artisans et éleveurs se réuniront les 7 et 8 mai prochain au cœur de la vieille ville, de la place Jean Jaurès à la tour Saint-Michel.

L’histoire de cette foire débute il y a 765 ans. Les éleveurs et les bergers qui empruntaient les chemins de la transhumance, menant aux estives du Haut Vicdessos, avaient pris l’habitude de marquer une pause et de se rassembler à Tarascon-sur-Ariège. Le commerce de bestiaux s’est alors développé dans la ville, ce qui a entraîné la création de la Foire de Tarascon, devenue véritable tradition célébrée le 8 mai.

Pour voir les troupeaux, il vous faudra attendre encore quelques semaines, puisque la transhumance n’aura lieu qu’au début du mois de juin. À la foire, vous pourrez quand même visiter une “mini-ferme” où sont présentés les habitants de la basse-cour, ou encore l’exposition des races ariégeoises où vous rencontrerez des ovins, bovins et chevaux typiques de l’élevage dans les Pyrénées.

Charcuterie, fromage, miel, confitures… Des produits du terroir seront vendus sur différents stands du marché. L’événement sera également ponctué de danses folkloriques, déambulations, conférences, dégustations, concerts et démonstrations.

Infos pratiques : Grande Foire de Tarascon-sur-Ariège, les 7 et 8 mai, de 9h à 17h. Programme complet.

Une expo inédite d’archives originales d’Anne Franck

“Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui”, l’exposition itinérante créée par la maison d’Anne Frank à Amsterdam, pose ses valises pour la première fois en Ariège, à la Maison des Patrimoines d’Auzat.

Cet exposition d’archives personnelles apporte un éclairage sur la montée du nazisme en Europe à travers l’histoire de la famille d’Anne Frank, cette adolescente allemande de confession juive assassinée par les nazis, devenue célèbre suite à la publication de son journal intime.

Le parcours, imaginé comme une frise chronologique, plonge le visiteur dans l’intimité de la jeune fille. Des photos de famille, des extraits de témoignages, des clichés qu’Anne Frank avait découpés dans des magazines et collés sur les murs de sa chambre, ainsi que des documents originaux d’archives de cette période de guerre vous sont présentés sur une trentaine de panneaux explicatifs. La visite se termine avec la diffusion d’un film documentaire réalisé par la Maison d’Anne Frank et des lectures à haute voix du livre “Le journal d’Anne Frank”.

Infos pratiques : Maison des patrimoines d’Auzat, rue de l’Église, Auzat. Du 23 avril au 21 août. Tarif : 2 euros. Gratuit pour les enfants, étudiants, porteurs de handicap et demandeurs d’emploi.