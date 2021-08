Nòu Ariège Pyrénées, la nouvelle marque territoriale de qualité alimentaire

L’Ariège lance une nouvelle marque territoriale de qualité alimentaire, Nòu Ariège Pyrénées, qui sera officialisée cet automne.

Initiée par la Chambre d’agriculture de l’Ariège, la marque « Nòu Ariège Pyrénées » a été lancée cet été. Son ambition ? « Promouvoir le territoire, ses produits, ses savoir-faire, ses hommes et femmes, dans une transparence totale pour le consommateur ».

Une marque 100% Ariège

Les produits de cette nouvelle marque territoriale de qualité alimentaire sont fabriqués avec des matières premières issues 100% du territoire ariégeois.

La Chambre d’agriculture de l’Ariège s’est penchée sur les nouvelles attentes de consommation, qui « se sont accentuées et surtout accélérées avec la crise sanitaire que nous vivons, qui bouleverse les habitudes de consommation : consommer moins, acheter mieux et privilégier les produits locaux ».

La marque « Nòu Ariège Pyrénées » veut porter deux valeurs fortes que sont « l’exigence de transparence (dans les étiquetages et diffusion en continu d’informations sur les producteurs, les produits et origines de matières premières) et la garantie de produits sans OGM ».

Un dispositif de commercialisation des produits labellisés

Au-delà de la création de la marque, la démarche « Nòu Ariège Pyrénées » souhaite mettre en place « un dispositif de commercialisation des produits labellisés, permettant aux producteurs de bénéficier d’un accompagnement complet pour aller jusqu’au consommateur final ».

Elle propose de « fédérer l’ensemble des acteurs du secteur agroalimentaire de l’Ariège, du producteur au céréalier, en passant par les coopératives, les transformateurs, les artisans, les associations, les collectivités, les institutions, et tous ceux qui interviennent sur les filières ».

Labellisez vos produits

Signifiant « neuf » en occitan, « Nòu » représente à la fois le numéro du département ariègeois mais également la nouveauté et l’innovation dont la marque souhaite faire preuve. L’utilisation de la marque Nòu est obligatoirement associée à un produit alimentaire, destiné à l’alimentation humaine, ou à un produit non alimentaire s’il est lié à une activité agricole. Le droit d’usage est accordé uniquement pour un produit, et non pour l’entreprise dans son ensemble.

Son lancement officiel devrait intervenir au début de l’automne 2021.

Plus d’information sur le site officiel de « Nòu Ariège Pyrénées ».

Source : communiqué de presse