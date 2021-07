Il est plus facile de se faire vacciner en Ariège et voici pourquoi

Avec les dernières annonces du gouvernement, de nombreux Français veulent se faire vacciner. Afin de leur faciliter la tâche, il est possible de recevoir une dose sans rendez-vous en Ariège.

Pour profiter en toute sérénité de l’été, le gouvernement rappelle qu’il est plus que jamais essentiel de respecter les gestes barrières. Mais surtout de se faire vacciner pour se protéger des formes graves. C’est pour cette raison, que la vaccination va être simplifiée au Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées de l’Ariège.

Dès le 13 juillet, il sera possible de se faire vacciner sans prendre rendez-vous. La préfète de l’Ariège, l’Agence Régionale de Santé, et le Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées de l’Ariège organisent des opérations de vaccinations sans rendez-vous tous les jours de la semaine. Ces opérations ont lieu même lors des week-ends et des jours fériés. Pour cela, il faut se rendre entre 10h et 13h au centre de vaccination du CHIVA, chemin de Barrau 09000 Saint-Jean de Verges.

Cette opération est ouverte au plus de 12 ans. Mais pour qu’elle puise se faire, les parents ou les responsables légaux doivent donner leur accord. Ils doivent donc remplir une attestation sur le site du ministère de la Santé.

Évidemment, cette vaccination se fait dans la limite des doses disponibles.