Covid-19. Le taux d’incidence s’approche de son record en Ariège

Comme partout en Occitanie, le taux d’incidence grimpe en flèche en Ariège. L’indicateur n’est pas loin d’atteindre le record enregistré dans le département.

Sur ces sept derniers jours, le taux d’incidence s’établit à 232,2 cas pour 100 000 habitants en Ariège. Même si le département reste en dessous de la moyenne régionale (313,8) en ce qui concerne la circulation du virus, l’indicateur n’y a jamais été aussi haut depuis le haut depuis le début de l’épidémie de coronavirus. Hormis au mois d’octobre 2020, au plus fort de la deuxième vague, où le taux d’incidence avait atteint son pic : 251,9 cas pour 100 habitants.

Pas de conséquence sur les hôpitaux

Avec 6%, le taux de positivité, lui aussi, frôle les plus haut niveaux jamais enregistrés en Ariège. Un haut niveau de circulation dû au variant delta mais qui ne se traduit pas en matière d’hospitalisations. En effet, seulement 12 patients liés à la Covid-19 sont actuellement recensés dans les établissements hospitaliers ariégeois.

Plus de 180 000 injections de doses de vaccin

En ce qui concerne la vaccination, l’on compte à ce jours un peu plus de 180 000 injections dans le département. 100 000 personnes ont reçu une première dose, soit plus de 80% de la population de plus de 18 ans. De même, ce chiffre est de 65% pour les habitants ayant reçu les deux doses de vaccin (80 000 en tout).

(Source : communiqué de presse)