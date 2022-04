Ariège : Les Beatles mis à l’honneur à Mirepoix

Si vous êtes fans des Beatles, vous devez absolument vous rendre à Mirepoix, dans l’Ariège, du 12 au 18 avril prochain. L’Espace des Métiers d’Art accueille une exposition dédiée au groupe légendaire.

Le festival Swing de Mirepoix présente une exposition de photos inédites des Beatles. © Wikimédia Commons

La légende d’un des groupes les plus mythiques de l’histoire débarque en Occitanie. Du 12 au 18 avril, une collection privée de photos inédites des Beatles sera exposée l’Espace des Métiers d’Art de Mirepoix, en l’Ariège, dans le cadre du festival Swing.

L’exposition présentera le « Fab Four » comme rarement auparavant, loin des projecteurs et de la scène. Elle proposera des clichés très personnels pris par May Pang, qui fut l’assistante personnelle de John Lennon et Yoko Ono, et Nancy Lee Andrews, l’ancienne fiancée de Ringo Starr. Toutes deux ont côtoyé et photographié le groupe durant de nombreuses années, notamment pendant des instants de vie privée.

L’ancienne secrétaire des Beatles comme invité d’honneur à Mirepoix en Ariège

Une projection du film « Good Ol’ Freda » est également prévue au cinéma de Mirepoix le dimanche 10 avril à 17 heures. Il retrace l’histoire des Beatles et de Freda Kelly, ancienne secrétaire et amie des membres du groupe. Cette dernière est d’ailleurs invitée en Ariège pour l’occasion. Le vernissage de l’exposition est prévu en sa présence, de 17 heures à 19 heures, le mardi 12 avril.

Pour les fans les plus inconditionnels des Beatles, il sera même possible de partager un dîner avec Freda Kelly, au Relais Mira Peis, le samedi 9 avril et le jeudi 14 avril, à 19h30. L’occasion de découvrir avec elle les histoires mythiques du groupe originaire de Liverpool, de sa rencontre avec « Les Quatre garçons dans le vent » au Cavern Club en 1962 à leur séparation en 1970.

Elioth Salmon

Informations pratiques : Exposition photographique des Beatles, du 12 au 18 avril 2022, de 10h à 12h et de 14h à 18h à l’Espace des Métiers d’Art de Mirepoix, 31 place Maréchal Leclerc, 09500 Mirepoix