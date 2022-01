Selon le dernier rapport démographique de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), l’Ariège compte 153 287 habitants, ce qui fait de lui le sixième département le moins peuplé de France.

L’Ariège est le sixième département le moins peuplé de France, après la Lozère, la Creuse, les Hautes-Alpes, le territoire de Belfort et le Cantal. Selon le rapport démographique de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) publié il y a quelques jours, 153 287 personnes résideraient actuellement sur le territoire. Un chiffre qui doit être nuancé puisque le dernier recensement de population date d’il y a deux ans.

Malgré un ralentissement de la croissance démographique, l’Insee observe que le nombre d’habitants reste stable depuis plusieurs années en Ariège. Dans le détail, entre 2013 et 2019, la population augmentait en moyenne de + 0,1 % par an, alors qu’elle progressait de + 0,3 % les années précédentes.

Cette stabilité s’explique par l’augmentation du nombre d’arrivées sur le territoire, plus importante que le nombre de départs (+0,4 % par an). Elle compense le solde naturel négatif, puisque le nombre de naissances est moins conséquent que le nombre de décès.

Plus d’habitants dans le Nord de l’Ariège, grâce à la proximité avec Toulouse

Le Nord du département profite de sa proximité avec la couronne périurbaine de Toulouse, et notamment les villes de Saverdun et de Mazères. « La population augmente également dans la vallée de l’Ariège, le long de la nationale 20, dans un chapelet de petites communes entre Pamiers, Foix et Tarascon-sur-Ariège », ajoute l’Insee.

Parmi les principales agglomérations du département, seules celles de Pamiers (+ 0,2 % par an) et de Saint-Girons (+ 0,3 % par an) ont vu leur population augmenter entre 2013 et 2019.

À l’inverse, la population diminue plus au Sud et à l’Est du département, dans un secteur délimité par Tarascon-sur-Ariège (- 1 % par an), Ax-les-Thermes et Lavelanet (- 0,7 % par an). Foix, aussi, perd en population, avec une baisse de 0,3 % chaque année. Selon l’Insee, le manque d’attractivité de ces villes et le solde naturel négatif sont les deux facteurs qui expliquent la baisse du nombre d’habitants.