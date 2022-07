Arrivée prochaine d’un pain 100 % “made in Ariège” dans les boulangeries

L’entreprise de fabrication de farines Les Moulins Pyrénées et la marque Nòu Ariège Pyrénées s’associent pour lancer la production d’un tout nouveau pain entièrement conçu en Ariège. Il sera disponible dès le 26 juillet dans une boulangerie de Foix, et prochainement distribué dans une dizaine d’enseignes du département.

Un pain entièrement conçu en Ariège va prochainement être commercialisé à l’initiative de l’entreprise Moulins Pyrénéens et la marque Nòu Ariège Pyrénées. Image d’illustration CC Rudy and Peter Skitterians – pixabay

Ariégeoises et Ariégeois pourront bientôt accompagner leurs petits déjeuners et leurs repas d’un pain 100 % local. Les Moulins Pyrénéens, une entreprise de fabrication de farines basée en Ariège et dans l’Aude, et la marque Nòu Ariège Pyrénées, qui a pour ambition de mettre en lumière le terroir du département et la chambre d’agriculture de l’Ariège, s’associent pour lancer la production d’un premier pain entièrement élaboré en Ariège.

Le blé utilisé pour la fabrication est cultivé localement et la farine est produite dans un moulin appartenant aux Moulins Pyrénéens dans la ville de Saverdun, dont l’activité est depuis 1902 dédiée à la production de farines pour les artisans boulangers et pâtissiers. Ce pain sera décliné sous différentes formes : une baguette tradition française, un pavé et des petits pains individuels.

Des pains disponibles dès le 26 juillet prochain en Ariège

Les nouveaux pains 100 % ariégeois pourront être dégustés dès leur lancement, prévu le 26 juillet prochain au sein de la boulangerie Le Fournil des Pyrénées, située sur la route d’Espagne à Foix. « Ils seront ensuite distribués via une dizaine de boulangeries partenaires du département. Cela représente pour le Moulin de Saverdun un potentiel volume de production de vingt tonnes de farine sur une année pleine », explique l’entreprise des Moulins Pyrénéens.

« Ce projet territorial de lancement d’un pain exclusivement Ariégeois en collaboration avec la marque Nòu, qui partage nos valeurs, s’inscrit pleinement dans notre démarche visant à placer le métier d’agriculteur au cœur du discours de la marque », termine Antoine Bernabé, directeur industriel des Moulins Pyrénéens.