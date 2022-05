Le projet de réserve naturelle souterraine émerge en Ariège

Le projet de réserve naturelle souterraine en Ariège a été abandonné il y a une vingtaine d’années. Mais il est de nouveau sur les rails.

Un projet de réserve naturelle souterraine de l’Ariège a été relancé. Celui-ci vise à classer des sites afin de protéger les espèces végétales et animales menacées qui y vivent. Un premier projet du genre avait été abandonné au début des années 2000.

Le projet en route doit relier 28 sites, essentiellement des grottes, sur plus de 2 000 hectares. Elles se trouvent principalement dans le périmètre du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Il a été relancé par le ministère de la Transition écologique et solidaire dans le cadre du Plan biodiversité en 2018. Ce dernier « vise à renforcer l’action de la France pour la préservation de la biodiversité et à mobiliser des leviers pour la restaurer lorsqu’elle est dégradée ».

Pour l’instant, un avant-projet a été présenté à différents partenaires avant d’être communiqué au ministère de la Transition écologique pour être examiné par le Conseil national de protection de la nature (CNPN). Les membres de ce conseil ont donné, à unanimité, un avis favorable.

Trois volets composent projet validé par le CNCP. L’un d’eux, concerne la conservation, la gestion et la valorisation de la réserve. Sur ce point, Matthieu Cruège, directeur du parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, précise dans les colonnes de Dis-leur que « L’idée n’est pas d’en interdire l’accès. Mais il sera interdit de modifier le milieu et d’avoir des comportements qui dégradent la biodiversité. Il est aussi prévu de mettre en place un suivi des espèces pour savoir comment elles évoluent ; et de prévoir une gestion adaptée si elles devaient péricliter. »