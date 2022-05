Une nouvelle Miss Ariège sera élue à la fin du mois de mai

L’élection d’une nouvelle Miss Ariège aura lieu le samedi 21 mai 2022 dans les locaux de la Maison des Jeunes et de la Culture de Tarascon-sur-Ariège. Amélie Monterde, qui représente le département depuis 2018, sera présente pour remettre l’écharpe à celle qui lui succèdera.

Après un an d’absence, le concours de Miss fait son grand retour en Ariège. La soirée de l’élection sera organisée le samedi 21 mai prochain à la Maison des Jeunes et de la Culture de Tarascon-sur-Ariège, en présence de la Miss Midi-Pyrénées 2021, Hannah Friconnet. Alors que la dernière élection s’est déroulée à huis clos, l’événement est, cette fois, ouvert au public.

D’autres personnalités locales participeront à la cérémonie, comme la troupe de danse ariégeoise Players the Group, ou encore le chanteur originaire de Montgailhard, Nicolas Da Cunha, qui a participé cette année à l’émission The Voice sur TF1. Le jury sera, lui, présidé par le mannequin professionnel Lauralou Abattu, qui réside dans le département depuis plus de deux ans.

Une nouvelle Miss Ariège pour succéder à Amélie de Monterde, élue il y a quatre ans

Amélie de Monterde sera également présente à l’événement pour remettre la couronne à la nouvelle Miss Ariège. Elle est la reine de beauté du département depuis quatre ans. En effet, son sacre s’est déroulé en 2018.

L’élection de Miss Ariège n’a pas été organisée en 2019. Puis en 2020, en pleine épidémie de Covid-19, Valentine Ketterer a remporté le concours. Alors qu’elle devait participer à l’élection de Miss Midi-Pyrénées, cette dernière a été testée positive, et n’a pas pu se présenter à la compétition. Un événement qui l’a décidée à rendre son écharpe et sa couronne. Résultat ? Amélie de Monterde est donc encore officiellement Miss Ariège.

Les noms des 12 candidates du concours Miss Ariège

Le Comité Miss Midi-Pyrénées pour Miss France a dévoilé ce lundi 9 mai les noms et les photographies des 12 candidates au titre de Miss Ariège :

Perrine Astie

Aurélie Rondet

Laura Fillous

Dorine Rumeau

Estelle Gost

En-Elise Thiounn

Flavie Weber

Juliette Gatimel

Jade Bonneil

Laetitia Usse

Anaïs Agert

Florence Rovira



La gagnante du concours, ainsi que sa première dauphine, participeront toutes les deux à l’élection de Miss Midi-Pyrénées qui se déroulera le 3 septembre 2022 à Villemur-sur-Tarn, en Haute-Garonne.