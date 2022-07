Covid-19. Le taux d’incidence franchit la barre des mille cas en Ariège

Le nombre de cas de Covid-19 poursuit son augmentation en Ariège. Le taux d’incidence s’élève à 1 122 cas pour cent mille habitants.

Le nombre de cas de Covid-19 poursuit son augmentation en Ariège. Le taux d’incidence s’élève à 1 122 cas pour cent mille habitants. Crédit photo : licence Pixabay – TheDigitalArtist

La septième vague prend de l’ampleur. Le nombre de cas de Covid-19 poursuit son augmentation en Ariège. Dans ce département, le taux d’incidence s’élève désormais à 1 122 cas pour cent mille habitants, d’après le dernier point de situation de l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie en date du 5 juillet. La semaine dernière, il était de 560.

Le nombre de cas de Covid-19 augmente en Ariège, comme dans le reste de l’Occitanie

L’Ariège suit donc la tendance observée au niveau régionale. En Occitanie, le taux d’incidence est passé de 764 à 1 221 en l’espace de sept jours. « Le nombre de nouveaux cas a de nouveau progressé de 59 % en une semaine pour la moyenne régionale, mais il est nettement plus fort encore dans certains territoires en Occitanie », annonce l’Agence régionale de santé (ARS) dans son bulletin d’information sur la Covid-19 publié mardi 5 juillet. Sur le plan national, le taux d’incidence est de 1 099.

« Ces indicateurs tendent aussi à progresser en secteur hospitalier », indique l’ARS. En effet, vingt personnes sont hospitalisées dans les établissements de santé de l’Ariège à cause de la Covid-19, soit six de plus en une semaine. Parmi elles, une se trouve en réanimation et soins critiques, alors qu’il n’y en avait aucune sept jours auparavant.