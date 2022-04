Deux champions du monde perdent la vie dans un accident de voltige aérienne en Ariège

Deux champions du monde de voltige aérienne sont décédés dans le crash d’un prototype d’avion mardi 12 avril en Ariège.

Le monde de la voltige est en deuil. Simon de la Bretèche, 39 ans, et Baptiste Vignes, 37 ans, deux champions de voltige aérienne, sont décédés dans l’accident d’un prototype d’avion de voltige biplace, mardi 12 avril, sur la commune de Prat-Bonrepaux en Ariège. Cette dernière se situe à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Foix.

L’appareil avait décollé de l’aérodrome d’Antichan à moins de dix kilomètres du lieu du crash. L’alerte a été donnée aux environs de 11h20. L’avion a volé pendant 17 minutes avant de s’écraser. Une enquête menée par brigade de gendarmerie des transports aériens.

Les deux occupants de l’appareil, des pilotes d’essai, ont été retrouvés en arrêt cardiorespiratoire et n’ont pu être réanimés après l’accident aérien. Dans l’après-midi, le constructeur aéronautique Aura Aéro, installé sur la base aérienne de Francazal à Toulouse, a fait savoir que l’appareil qui s’est crashé était son prototype.

« Nos pensées vont aux familles. Nous ne pouvons pas donner d’information supplémentaire, une enquête est en cours », a déclaré un porte-parole d’Aura Aero, cité par 20 minutes.

It is with great sadness that we learn of the death of two great French aerobatic pilots Baptiste Vignes and Simon de la Breteche who have both lost their lives in a tragic plane crash this morning.



