Un mois d’octobre vraiment chaud à Toulouse et en Occitanie

Le mois d’octobre 2022 dénote avec ses températures anormalement élevées en Occitanie. Au niveau national, la température moyenne est trois degrés au-dessus de la normale.

Le soleil. Crédit photo : CC 0 pxhere

Ce n’est pas une grosse surprise. La France vient de vivre le mois d’octobre le plus chaud depuis 1947, lorsque Météo France a commencé ses relevés de températures. Sur l’ensemble du pays, il a fait en moyenne 17,2 °C. Ce sont 3,5 degrés de plus que la normale. Octobre est le neuvième mois consécutif au-dessus des températures de saison.

📊 #Octobre 2022 🇫🇷



🌡️ T°C moy : 17.2°C

🔻Anomalie : +3.5

🔻Nouveau record devant octobre 2001 et octobre 2006.

🔻9 ème mois consécutif avec une anomalie positive



🌧️ Cumul précip. moy : ~ 58 mm

Déficit ~ 37% pic.twitter.com/l8eZhMAoqg — Météo-France (@meteofrance) November 1, 2022

Cette chaleur exceptionnelle « s’explique par une situation de blocage entre un système dépressionnaire atlantique et un anticyclone du Maghreb à la France qui a maintenu un flux de sud tout au long du mois sur nos régions, parfois accompagné de brèves mais violentes dégradations orageuses, comme en été ! », selon La chaîne météo.

Un mois d’octobre estival en Occitanie

À Toulouse, il a fait en moyenne 19,9 °C en octobre. Mais le mercure a souvent flirté avec les 26 °C. La météo a parfois pris des couleurs estivales. Ainsi, 27,2 °C ont par exemple été relevés le 18 octobre, ou encore 26,7 °C le 22 octobre. À Montpellier, il faisait encore 24 °C à la fin du mois.

Le mois d’octobre 2022 a également été déficitaire en matière de pluie en Occitanie. Ainsi, Perpignan, Agen et Toulouse ont connu le mois d’octobre le plus sec de leur histoire. Paradoxalement, il s’agit du mois qui a connu le plus d’éclairs et d’impacts de foudre sur le plan national.

Baisse logique des températures en novembre

Que faut-il attendre du mois de novembre ? « Si le début du mois peut connaître souvent des valeurs proches de 20 °C sur la moitié nord et de 25 °C au sud, la chute se poursuit au fil du mois et on perd en moyenne 4° à 5 °C entre le 1er et le 30 novembre », annonce La chaîne météo.