Trafic des trains interrompu entre Castelnaudary et Narbonne jusqu’à samedi

Aucun train ne circule entre Castelnaudary et Narbonne à cause d’un incident sur un train de marchandises à Carcassonne. La reprise du trafic est espérée pour samedi.

Aucun train ne circule entre Castelnaudary et Narbonne jusqu’à samedi 26 novembre. Photo d’illustration. © Nicolas Belaubre – Le Journal Toulousain

Le trafic ferroviaire est perturbé à l’Est de l’agglomération toulousaine. La circulation des trains de la SNCF est totalement interrompue entre les gares de Castelnaudary et de Narbonne, dans le département de l’Aude. Et la situation devrait durer jusqu’au samedi 26 novembre, selon la compagnie de transports.

Cette interruption du trafic est la conséquence d’un incident sur un train de fret en gare de Carcassonne. Celui-ci a déraillé, provoquant des dégradations sur les rails. Plusieurs kilomètres de voies doivent être inspectés par les agents de la SNCF.

« Des wagons sont sortis des rails et ont endommagé la voie. Les équipes de SNCF Réseau sont sur place pour réaliser le diagnostic de l’état de la voie, des installations techniques et de la signalisation. Les dégâts semblent déjà importants et les travaux de remise en état longs », indiquait la SNCF dans la nuit du mercredi 23 novembre. Le diagnostic se poursuit ce jeudi 24 novembre.

Des bus à la place des trains entre Castelnaudary et Narbonne

L’interruption de la circulation entre les gares de Castelnaudary et de Narbonne concerne tous les trains. Les TER entre Toulouse et Narbonne, mais aussi les Intercités Bordeaux-Marseille, et les TGV Toulouse-Lyon.

Très peu de trains circulent aujourd’hui entre Toulouse et Castelnaudary. Et six bus de substitution ont été mis en place entre Castelnaudary et Narbonne, d’après la compagnie ferroviaire.

Interrogée par un internaute sur ses réseaux sociaux, la SNCF indique qu’il « n’y aura pas de possibilité de rejoindre Montpellier depuis Toulouse aujourd’hui. Si vous avez la possibilité de reporter votre déplacement, nous vous invitons à le faire. »