Tourisme. La clientèle étrangère contribue à une année record en Occitanie

Le secteur du tourisme a enregistré 220 millions de nuitées en 2022 en Occitanie. La région bénéficie du retour marqué des clientèles étrangères et de la fidélisation des clientèles françaises.

Photo d’illustration. Crédit photo : licence pxhere – CC

Après deux années de fréquentation en baisse à cause de la crise sanitaire, le tourisme se porte bien en Occitanie. En effet, 220 millions de nuitées touristiques ont été enregistrées en 2022, selon le comité régional du tourisme et des loisirs. Ce qui représente une hausse de 6% par rapport à 2019. L’an dernier a été marqué par un retour en force de la clientèle étrangère. Elle augmente de 1,2% par rapport à 2019, et de 62% par rapport à 2021, où des restrictions aux voyages représentaient un frein pour le tourisme.

L’Espagne conforte sa place au 1er rang avec plus de neuf millions de nuitées touristiques enregistrées en Occitanie (+36% par rapport à 2021), selon le comité. Viennent ensuite l’Allemagne avec 8,5 millions de nuitées (+70%), le Royaume-Uni qui enregistre une des plus fortes progressions par rapport à 2021 (+186%) avec 6,8 millions de nuitées, les Pays-Bas (6,6 millions) et la Belgique (5,6 millions) qui ferme le top 5 des pays émetteurs.

La clientèle française fait aussi progresser le tourisme en Occitanie

La clientèle française progresse de 7% par rapport à 2021, et demeure nettement majoritaire, représentant deux tiers des nuitées touristiques de l’Occitanie. La clientèle française extra-régionale, soit une nuitée touristique sur deux en Occitanie, a également boosté la fréquentation avec une augmentation de +6% par rapport à 2021. L’Île-de-France (23%) et l’Auvergne-Rhône-Alpes (19%) sont les deux principales régions émettrices en termes de nuitées touristiques, suivies de la Nouvelle-Aquitaine (14%) et de Provence-Alpes-Côte d’Azur (10%).

Concernant la clientèle intra-régionale, c’est-à-dire le tourisme de proximité par les habitants de la région Occitanie, 31% des nuitées qu’elle génère sont faites par des résidents de la Haute-Garonne, le département le plus peuplé du territoire. L’Hérault, le deuxième en population, est logiquement le second bassin émetteur de nuitées intra-régionales, avec 16% d’entre-elles.

Comme le fait remarquer le comité régional du tourisme et des loisirs, ces évolutions doivent être appréciées au regard du contexte de l’année 2021, et notamment du premier semestre. Par exemple, les stations de ski n’ont pas pu ouvrir comme prévu. Aussi, un confinement a été mis en place du 3 avril au 3 mai, intégrant notamment les vacances de Pâques.