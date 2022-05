Tarn-et-Garonne. Team river clean obtient des moyens pour nettoyer les rivières

L’association environnementale Team river clean est parvenu à collecter quelque treize tonnes de déchets dans les rivières du Tarn-et-Garonne en l’espace d’un an et demi. Elle vient de signer une convention avec la Fédération de la pêche dans le département et une banque pour obtenir davantage de moyens pour réaliser ses missions.

L’association Team river clean se donner pour mission de nettoyer les rivières. Elle a collecté quelque treize tonnes de déchets dans les rivières du Tarn-et-Garonne en l’espace d’un an et demi. Photo d’illustration. Crédit photos : pxhere – CC 0

Des moyens en plus. L’association environnementale Team river clean a signé une convention avec la Fédération de la pêche en Tarn-et-Garonne et la banque Groupama à la fin du mois d’avril. « Grâce à ce partenariat, nous avons pu fournir 300 sacs de ramassages qui vont en appeler d’autres dans les prochains mois », annonce l’antenne tarn-et-garonnaise de l’association. Il doit aussi permettre d’équiper les intervenants en gilets jaunes afin de renforcer leur sécurité durant les opérations de ramassages.

L’association Team river clean compte une cinquantaine de bénévoles dans en Tarn-et-Garonne. Elle se donne pour mission de nettoyer des cours d’eau en organisant des journées écocitoyennes de ramassage de déchets. Elle met aussi en place des journées de sensibilisation à l’écologie dans les écoles.

« Samedi 9 avril, nous étions près d’une trentaine de courageux et d’amoureux de la nature pour nettoyer les berges de Garonne à Castelsarrasin (82). Nous estimons à environ 1,5 tonne de déchets nettoyés, avec entre 2 000 et 3 000 bouteilles plastiques ramassées », raconte l’association sur ses réseaux sociaux. Au total, treize tonnes de déchets ont été récoltées en l’espace d’un an et demi.

Des opérations similaires sont régulièrement organisées par l’association Team river clean en Tarn-et-Garonne. Comme ce fut le cas à Castelsarrasin le 1er mai dernier.