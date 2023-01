Un coup d’accélérateur en vue pour les énergies renouvelables en Occitanie

Le nouveau Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en Occitanie, valable pour les dix prochaines années, prévoit de doubler le rythme des raccordements des énergies renouvelables au réseau de transport et de distribution d’électricité d’ici à 2030.

En Occitanie, le rythme de raccordements des énergies renouvelables au réseau de transport et de distribution d’électricité devra doubler en dix ans. Photo d’illustration. Crédit photo : CC – pxhere

Dans un contexte de tension autour de l’énergie, un nouveau Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR), est entré en vigueur le 30 décembre 2022 en Occitanie. Ce jour-là, le préfet de la région Occitanie, Etienne Guyot, a approuvé le dernier élément manquant : le montant de la quote-part due par chaque producteur d’énergie renouvelable souhaitant être raccordé aux réseaux. Cette contribution financière s’élève à 77 550 euros par MW.

Une feuille de route pour dix ans

Le S3REnR n’est autre que la planification des aménagements de réseaux visant à répondre aux ambitions de développement des énergies renouvelables en Occitanie au cours des dix prochaines années. Ce document prévoit de doubler « la puissance installée des énergies renouvelables (EnR) à raccorder au réseau de transport et de distribution d’électricité », d’ici à 2030. Cela se traduira par 6 800 MW d’énergies renouvelables supplémentaires sur dix ans.

« Cet accueil se matérialise par l’optimisation du réseau existant (à hauteur de 4 800 MW de capacités dégagées) et la construction de nouveaux ouvrages électriques (à hauteur de 2 000 MW de capacités dégagées) », précise la préfecture d’Occitanie.

Pour cela, un investissement de 847 millions d’euros est annoncé. Le financement est réparti entre les gestionnaires de réseau (262 millions d’euros) et les producteurs d’énergies renouvelables (585 millions d’euros). « Il conduira à renforcer des infrastructures existantes (248 km de lignes aériennes, 84 postes électriques et 100 automates numériques), à ajouter des installations dans des postes existants avec extension foncière (8 postes électriques concernés) et à en créer de nouvelles (15 postes électriques supplémentaires ainsi que 239 km de lignes électriques) », détaille la préfecture.

L’Occitanie veut être la 1ère région d’Europe à énergie positive

« L’Occitanie est d’ores et déjà la 2e région de France pour son parc installé d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hydraulique et bioénergies), et les demandes de raccordement aux réseaux d’installations de production renouvelable connaissent une dynamique croissante sur la région », rappelle la préfecture.

« La région Occitanie a pour objectif de devenir la 1ère région d’Europe à énergie positive (REPOS) à l’horizon 2050, c’est-à-dire produire sur l’année autant d’énergie qu’elle en consomme grâce à des sources de production d’origine renouvelable installées dans la région. »