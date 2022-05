Route d’Occitanie 2022 : le parcours et les équipes dévoilés

La course cycliste régionale, qui se déroulera du 16 au 19 juin, s’invitera pour la première fois dans les Pyrénées-Orientales. Parmi les grands noms attendus sur la course cycliste, le Colombien Nairo Quintana, trois fois sur le podium du Tour de France.

Route d’Occitanie 2021 -CC BY-SA 4.0 F123

Le parcours de la Route d’Occitanie 2022 est connu, avec quatre étapes au programme de la course cycliste et une arrivée finale à Auterive, au sud de Toulouse. La première journée, entre relieront Séméac (Hautes-Pyrénées) à L’Isle Jourdain (Gers), avec un parcours orienté vers les puncheurs. La montagne arrivera dès la deuxième étape entre Graulhet (Tarn) et Roquefort-sur-Soulzon (Aveyron), mais surtout le troisième jour avec, pour la toute première fois, une incursion dans les Pyrénées-Orientales et une arrivée dans la station des Angles.

Le retour de Nairo Quintana

Organisé 15 jours avant le début du Tour de France, la Route d’Occitanie est une préparation privilégiée des coureurs avant la Grande boucle. Cette année, huit équipes World Tour (les meilleures du circuit) sont d’ailleurs en course pour le maillot orange. Ineos, vainqueur en 2020 avec le colombien Egan Bernal, fait partie des grands favoris. Cependant la participation de Bernal est compromise pour cause de blessure. Ce qui n’est pas le cas de son compatriote, Nairo Quintana qui reprend la compétition. Vainqueur du Tour d’Italie 2014 et du Tour d’Espagne 2016, il fait son retour sur les routes, après sa chute en avril dernier sur le Tour de Turquie. Déjà vainqueur en 2016, l’actuel leader de l’équipe Arkéa-Samsic se présente en outsider.

Concernant les coureurs locaux, cette édition 2022 pourra compter sur la présence du Toulousain Anthony Perez, du Tarnais Lilian Calmejane et du Commingeois Pavel Sivakov. Cette édition sera retransmise à la télévision sur Eurosport et France 3 Occitanie. L’an dernier, aucun diffuseur ne s’était manifesté.

©Le Journal Toulousain

Tom Letreulle