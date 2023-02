Retraites. Carole Delga appelle les députés à cesser leur “théâtre indigne”

La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, estime que le projet de loi sur la réforme des retraites « mérite un débat sérieux ». Mais elle regrette « certaines attitudes répétées depuis plusieurs mois ».

Depuis lundi 6 février, le débat parlementaire sur le projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement a commencé à l’Assemblée nationale. Mais les échanges offerts par les députés ne sont pas du goût de la présidente de la région Occitanie, Carole Delga (PS).

Dans un communiqué envoyé mardi 14 février, elle fait le constat que « depuis plusieurs mois, les députés, toutes tendances confondues, s’affrontent avec dureté sur des sujets cruciaux pour la vie des Français : la loi pouvoir d’achat, la loi énergie et aujourd’hui, la réforme des retraites ».

Carole Delga veut un débat « projets contre projets »

Le projet de loi sur la réforme des retraites, Carole Delga le considère « à la fois régressif et injuste pour nos concitoyens ». C’est pourquoi, elle estime qu’il « mérite un débat sérieux, projets contre projets, sans vindicte, ni polémique. Il s’agit de l’avenir de nos concitoyens, nul n’a le droit de faire de la notoriété et du buzz sur leur dos. Ce n’est pas au niveau des enjeux. »

Sans donner d’exemple, Carole Delga regrette « certaines attitudes répétées depuis plusieurs mois (qui) relèvent d’une stratégie délibérée et non des couacs isolés ou des dérapages incontrôlés ». Elle écrit ensuite que « le spectacle surmédiatisé et outrancier qui est donné, à l’extrême opposé de la dignité des manifestations des Français dans la rue, ne peut que désespérer un peu plus et alimenter la défiance à l’égard de la politique ».

La présidente de la région Occitanie termine en émettant un souhait : « Je demande instamment à toutes les forces de gauche de revenir au débat de fond et de cesser de contribuer à ce théâtre indigne. »