Orages. Quatorze départements, dont le Gard et l’Hérault, en vigilance orange

Météo-France place 14 départements, dont le Gard et l’Hérault, en alerte orange aux orages dans la nuit du lundi 5 septembre. Photo d’illustration. Crédit : Mathias Krumbholz CC BY-SA 3.0

Le ciel va gronder. Météo-France place 14 départements, dont le Gard et l’Hérault, en alerte orange aux orages dans la nuit du lundi 5 septembre. Les deux départements du Sud ont été ajoutés à la liste dans l’après-midi. L’institut météorologique prévoit un « épisode pluvio-orageux près du pourtour méditerranéen, la nuit prochaine et demain, avec un risque de stationnarité ».

« En fin de nuit, des orages se mettent en place sur l’Hérault et le Gard, des reliefs à la plaine. Ce risque perdure en journée et en nuit de mardi à mercredi », écrit Météo-France dans son bulletin prévisionnel. « Ces orages pourront être par moment forts, donnant par endroits 50 mm à 80 mm en peu de temps. La chronologie des orages les plus forts ainsi que leur localisation précise reste incertaine. La formation de lignes orageuses stationnaires n’est également pas exclue, donnant par endroits des cumuls importants. »

Une goutte froide provoque des orages dans le Gard et l’Hérault

« Sur l’ensemble de la journée de ce mardi, les cumuls pourront atteindre 70 à 100 mm par endroits sous les plus forts orages, ponctuellement 120-150 mm. L’épisode pluvio-orageux persiste mercredi, pouvant amener à la prolongation de cette vigilance », écrit encore Météo-France.

Ces orages sont la conséquence d’une goutte froide. Il s’agit d’une dépression surmontée d’air froid en haute altitude. Elle entraîne un conflit de masse d’air entre la surface du sol et ce qu’il se passe en altitude. Cela crée une instabilité et rend les prévisions météo difficiles du fait d’un déplacement très variable.