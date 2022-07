Occitanie. Voici les villes où il y a le plus de passoires énergétiques

Montauban et Toulouse sont les deux villes d’Occitanie disposant du plus fort ratio de passoires énergétiques, c’est-à-dire des logements classés E, F ou G en matière de consommation d’énergie.

Les villes de Toulouse (Haute-Garonne) et Montauban (Tarn-et-Garonne) sont les villes d’Occitanie dans lesquelles est observé le plus fort ratio de passoires énergétiques, selon une étude publiée jeudi 28 juillet par l’agence namR, spécialisée dans l’exploitation de la data. L’expression “passoire énergétique” fait référence à des logements mal isolés et classés E,F ou G en matière de consommation.

Top 5 des villes d’Occitanie de plus de 50000 habitants disposant du plus fort ratio de passoires énergétiques. Crédit : namR

L’étude de l’agence namR s’est intéressée aux villes de plus de 5 000 habitants. Elle constate qu’à l’inverse, Perpignan et Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, sont les villes disposant du plus faible ratio de logements classés E, F ou G. Toujours d’après cette étude, Cornebarrieu et Bruguières, en Haute-Garonne, sont les villes les mieux équipée en logements classés A et B en Occitanie.

Top 5 des villes d’Occitanie de plus de 5000 habitants disposant du moins de passoires énergétiques. Crédit : namR

Top 5 des villes d’Occitanie de plus de 5000 habitants disposant du meilleur ratio de logements classés A et B. Crédit : namR

Des contraintes à venir pour les passoires énergétiques en Occitanie

« On estime que 4,9 à 7,2 millions des logements sur le territoire français sont considérés comme des passoires énergétiques. Face à cette urgence, la Loi Climat et Résilience, votée en août 2021, a pour ambition d’interdire progressivement les logements classés F et G », rappellent les rédacteurs de l’étude. « À partir du 1er septembre 2022, les propriétaires de ce type de logement seront dans l’obligation de réaliser un audit énergétique pour vendre et louer leurs biens immobiliers. »

Cette annonce intervient alors que le gouvernement a demandé, mercredi 20 juillet, aux Français de multiplier les « petits gestes quotidiens », mais sans imposer de restriction, afin de réaliser des économies d’énergie en cas de rupture d’approvisionnement en gaz à l’automne.

« Chaque énergie que nous sommes capables collectivement d’économiser aujourd’hui, c’est de l’énergie dont nous serons sûrs de pouvoir disposer l’automne et l’hiver prochains », a expliqué le porte-parole du gouvernement Olivier Véran à la sortie du conseil des ministres.