Occitanie. Ça roule pour les départs en vacances

De nombreuses automobilistes prendront la route à l’occasion du début des vacances de printemps en Occitanie.

La circulation sur le périphérique de Toulouse. Crédit photo : Bryan Faham/JT

Malgré un chassé-croisé qui s’annonce sur les routes, Bison futé annonce du vert sur les routes de l’ensemble du pays. En effet, le week-end du 22 au 24 avril marque la fin des vacances de printemps pour les écoliers de la zone B, dont fait partie la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il correspond également au début des vacances pour les enfants de la zone C dont fait partie l’Occitanie.

« Pour ce quatrième week-end d’avril, toutes les académies sont concernées par les vacances scolaires. Tandis que certains rentreront, d’autres quitteront leur domicile pour quelques jours de vacances », note ainsi Bison futé dans son bulletin de prévision pour le week-end.

Il devrait donc y avoir une foule d’automobiliste sur les routes, autant dans le sens des départs que des retours, en Occitanie, comme dans le reste du pays. « Ainsi, les déplacements familiaux concerneront quasiment l’ensemble des grands axes de liaison du pays. Cependant, dans le contexte des congés de printemps, les vacanciers prennent leur temps pour partir et ne rentrent pas à la dernière minute. Cette dispersion dans le temps et dans l’espace permet de limiter les phénomènes de congestion sur les routes », note Bison futé.

Le Centre national d’information routière annonce que « vendredi 22 avril, de nombreux bouchons sont attendus pour quitter les grandes métropoles, en particulier celles de la zone C. Dès le milieu d’après-midi, l’augmentation sensible des débits et la conjugaison des flux de trafic correspondant aux trajets travail-domicile pourraient rendre la circulation difficile jusqu’en début de soirée. »

Il prévoit également que « dimanche 24 avril, la circulation sera dense entre le milieu de la matinée et celui de l’après-midi en direction des différentes barrières de péages. Des difficultés de circulation pourraient être enregistrées dès le milieu de la matinée. Elles seront renforcées, par la conjugaison des personnes qui auront reporté leur départ au dimanche après être allées voter. »