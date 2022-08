Occitanie : quatre nouveaux départements placés en vigilance orange canicule

Météo France place quatre nouveaux départements d’Occitanie en vigilance orange canicule à partir du mercredi 3 août. Il s’agit de la Haute-Garonne, du Tarn, du Tarn-et-Garonne et du Lot. Le Gard et les Pyrénées-Orientales sont déjà en alerte depuis le début de la semaine.

Quatre nouveaux départements d’Occitanie sont placés en vigilance orange canicule CC Gerd Altmann – pixabay

Une troisième vague de chaleur frappe le Sud-Ouest de la France cette semaine. Météo France place quatre nouveaux départements d’Occitanie en vigilance orange canicule à compter de ce mercredi 3 août à la mi-journée. Sont concernés : la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Tarn et le Lot. Pour rappel, les Pyrénées-Orientales et le Gard font l’objet du même niveau d’alerte depuis la mi-journée du lundi 1er août. Il sera levé dans les Pyrénées-Orientales à partir de demain matin, 7h.

Les températures pourraient atteindre les 40 degrés

Cet épisode de canicule atteindra son apogée en milieu de semaine, entre mercredi et jeudi. « En cours de journée, les maximales atteindront 35 à 38 degrés avec des pointes à 40 degrés entre mardi et jeudi. La nuit, les températures auront du mal à baisser dans les grandes villes avec 20 degrés de minimum à l’aube, ce qui correspond, par endroits, aux seuils de canicule », prévient la Chaîne Météo.

Les 40 degrés ont d’ailleurs déjà été dépassés lundi 1er août à La Rouvière (40,6 degrés) et Uzès (40,1 degrés), deux villes situées à quelques kilomètres au Nord de Nîmes, dans le Gard. Ils devraient à nouveau être atteints jeudi dans l’Albigeois et le midi toulousain, selon Météo France. « La fin des très fortes chaleurs est attendue pour la journée de vendredi avec des températures maximales ne dépassant pas les 36 °C sur les départements concernés », ajoute le service de la météorologie.

Risques de pollution et de départs de feux

« Cette vague de chaleur est liée à la mise en place d’un nouveau dôme de chaleur étiré du Maghreb à la France. C’est donc de l’air saharien qui stagnera sur nos régions, avec des risques importants de pollution et de risques de départs de feux », poursuit la Chaîne Météo. En effet, la qualité de l’air est déjà considérée par Atmo Occitanie comme “mauvaise” en Haute-Garonne, dans les Hautes-Pyrénées, le Gard, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales ce mardi 2 août. Et la situation restera identique mercredi 3 août.

Le nombre d’incendies est déjà important depuis le début de l’été. Avec ce nouvel épisode de fortes chaleurs, les risques de départ de feux sont d’autant plus conséquents. Pour prévenir les feux de forêt, la préfecture du Tarn demande aux habitants de :

Ne pas jeter les mégots de cigarette au sol ou par la fenêtre de la voiture,

Ne allumer de feu ou de barbecue aux abords des forêts et autres espaces verts,

Éviter de mettre des combustibles contre la maison (fuel, bois, butane)

Ne pas provoquer de sources d’étincelles lorsqu’il y a un risque d’incendie

Ne pas pratiquer d’écobuage (brûler la végétation sèche)

La vigilance est de mise pendant la canicule en Occitanie

En période de canicule, il convient de prêter une attention particulière aux personnes les plus fragiles. Si une personne est prise de malaise ou de troubles du comportement, il est nécessaire d’appeler un médecin.

Pour éviter tout risque lié à la canicule, il est conseiller de se rendre dans un endroit frais ou climatisé, au moins deux à trois heures par jour. Mais aussi de fermer les volets et les fenêtres de votre domicile pendant la journée, puis d’aérer durant la nuit. De même, limitez les sorties aux heures chaudes, buvez régulièrement de l’eau (sans attendre d’avoir soif) et mouillez votre corps plusieurs fois par jour.