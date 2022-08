La qualité de l’air plombée par la canicule en Occitanie

Avec les fortes chaleurs, la qualité de l’air devient mauvaise dans cinq départements d’Occitanie, selon l’Atmo.

L’air est qualifié de “mauvais” dans cinq départements d’Occitanie par l’Atmo, les 2 et 3 août. Crédit visuel : Atmo Occitanie

Le dôme de chaleur qui s’installe sur la France depuis le Maghreb n’a pas des conséquences que sur les températures en hausses. Il impacte également la qualité de l’air étant donné qu’il apporte un air saharien qui stagnera sur nos régions, avec des risques importants de pollution et de risques de départs de feux.

Les conditions météorologiques, à savoir le fort ensoleillement et les températures élevées qui favorisent le maintien de concentrations importantes d’ozone. En l’absence de vent, les particules en suspension, les particules fines et le dioxyde d’azote présents dans l’air à cause de la pollution stagnent.

La qualité de l’air est donc considérée comme mauvaise par l’Atmo dans cinq départements d’Occitanie, selon un bulletin publié par l’organisme d’observation de la qualité de l’air ce mardi 2 août. Il s’agit du Gard, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales.

L’Atmo Occitanie fait des recommandations lorsque l’air est mauvais

« Aujourd’hui, mardi, l’indice de la qualité de l’air devrait être dégradé à mauvais sur la région, en raison des concentrations en ozone. Sur les territoires où l’indice de la qualité de l’air est prévu mauvais, envisagez de réduire les activités intenses à l’extérieur si vous ressentez des symptômes : mal aux yeux, toux ou maux de gorge », écrit l’Atmo dans son bulletin.

Aucune amélioration n’est prévue pour le lendemain. « Demain, mercredi, l’indice de la qualité de l’air devrait rester dégradé à mauvais sur la région en raison des concentrations en ozone », indique l’organisme qui observe la qualité de l’air dans la région.

Atmo Occitanie conseille aux habitants d’éviter les activités physiques intenses en extérieur, en particulier pour les personnes fragiles. Si une personne ressent des symptômes tel qu’un mal aux yeux, de la toux ou des maux de gorge, il est nécessaire de contacter un médecin.