Occitanie. La qualité de l’air est mauvaise dans dix départements

L’Atmo considère la qualité de l’air comme mauvaise dans dix départements d’Occitanie ce jeudi 4 août à cause des conditions météorologiques. Une amélioration est attendue le lendemain avec la fin progressive de la vague de chaleur.

La qualité de l’air est mauvaise dans dix départements d’Occitanie. Crédit visuel : Atmo

En mal en pis. L’Atmo, l’agence qui surveille la qualité de l’air, considère celle-ci comme mauvaise dans dix départements d’Occitanie ce jeudi 4 août, contre cinq mardi, à cause des conditions météorologiques. En effet, un dôme de chaleur en provenance du Maghreb traverse la France et apporte un air saharien qui impacte la qualité de l’air.

La qualité de l’air est donc considérée comme mauvaise en Ariège, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne. Dans ces départements, l’Atmo attribue un indice de qualité de quatre sur une échelle allant de un à six. Un correspond à un air “bon”, alors que six correspond à un air “extrêmement mauvais”.

Une amélioration de la qualité de l’air en Occitanie attendu pour vendredi

« Aujourd’hui, jeudi 4 août, les conditions météorologiques sont propices à la formation d’ozone et l’indice de la qualité de l’air devrait être mauvais sur la majorité du territoire Occitan. Sur les territoires où l’indice de la qualité de l’air est prévu mauvais, envisagez de réduire les activités intenses à l’extérieur si vous ressentez des symptômes : mal aux yeux, toux ou maux de gorge », indique l’organisme de surveillance de la qualité de l’air dans son bulletin prévisionnel.

Une amélioration est attendue dans l’essentiel de la région pour le jour suivant avec la fin progressive de la vague de chaleur. « Demain, vendredi 5 août, l’indice de la qualité de l’air devrait être mauvais sur le Gard et l’Hérault et dégradé sur le reste de la région en raison des concentrations en ozone », écrit encore l’Atmo Occitanie.