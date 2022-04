Occitanie. L’emploi intérimaire augmente en février

Le recours à des intérimaires sur un an en Occitanie, dans tous les secteurs et pour tous les niveaux de qualification. Ce constat est fait aussi bien au niveau régional que sur le plan national.

Le recours à des intérimaires sur un an en Occitanie, dans tous les secteurs et pour tous les niveaux de qualification. ®Croquant

C’est le cheminement de la précarisation de l’emploi. Le recours par les entreprises à l’emploi intérimaire est en augmentation de 17,2 % en février 2022, par rapport février 2021, en Occitanie, selon le baromètre Prism’emploi. Cette hausse est également constatée sur le plan national où elle est de 13,2 %. L’Occitanie est cependant la région dans laquelle la progression est la plus importante, derrière la Bretagne, 25,2 %, et le Pays-de-la-Loire, 18,1 %.

« Dans la continuité du dynamisme de janvier, cette hausse de l’intérim en février s’explique par la situation conjoncturelle porteuse du premier trimestre 2022. Celle-ci ne saurait toutefois présager des tendances à venir compte tenu des incertitudes géopolitiques et économiques actuelles », indique Prism’emploi.

L’emploi intérimaire augmente dans tous les secteurs en Occitanie comme dans le reste du pays

L’emploi intérimaire augmente ainsi dans tous les secteurs d’activité et pour tous les niveaux de qualification au niveau national, selon le baromètre. À titre d’exemple, il est en hausse dans le commerce (+20,9 %), les services (+16,8 %), l’industrie (+16,3 %), les transports (+6,9 %) et le BTP (+4,4 %).

En ce qui concerne les qualifications, l’emploi intérimaire augmente chez les employés (+26,1 %), les ouvriers qualifiés (+12,6 %), les cadres et professions intermédiaires (+11,5 %) et les ouvriers non qualifiés (+10,4 %).

Le baromètre Prism’emploi indique aussi que les CDI intérimaires représentent 6,7 % des effectifs des agences d’emploi sur le plan national. En Occitanie, ils correspondent à 6,1 % des effectifs.