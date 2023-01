Neige et verglas en Occitanie : soyez vigilants en cette fin de semaine

De la neige et du verglas sont à prévoir en cette fin de semaine dans la région Occitanie. Il faudra donc être vigilants.

Quelques flocons de neige vont tomber en Occitanie ce jeudi CC Michal Jarmoluk

La neige n’a pas dit son dernier mot. Il faut effectivement s’attendre à voir encore des flocons tomber en Occitanie cette semaine. La faute à l’arrivée d’une perturbation par les îles britanniques dans la nuit, d’après La Chaîne Météo. Un nouvel épisode de neige en plaine est ainsi prévu ce jeudi 26 janvier. La majorité des départements de la région seront concernés par ce phénomène.

Quelques flocons seront donc visibles ce jeudi matin en Haute-Garonne, dans le Tarn-et-Garonne, l’Ariège, le Gers, les Hautes-Pyrénées, le Tarn, le Lot ou dans l’Aude. La neige cessera dans l’après-midi. Mais pour mieux faire son retour vendredi et peut-être samedi dans la région ex Midi-Pyrénées, notamment en Haute-Garonne et en Ariège. Selon La Chaîne Météo, il devrait tomber 1 à 3 cm de neige.

De la neige, mais aussi du froid en Occitanie

Mis à part la neige, il va continuer à faire froid. Les gelées ont d’ailleurs été assez sévères ce mercredi 25 janvier au matin à l’intérieur de l’Occitanie avec localement -4 à -8°C enregistrés sur le Tarn, l’Aveyron et le Lot. Les températures resteront fraîches en cette fin de semaine. Il fera effectivement jusqu’à -7°C à Sainte-Eulalie en Lozère ce jeudi matin ou -5°C à Laguiole dans l’Aveyron.

Des départements où il devrait également neiger. Il faudra donc faire particulièrement attention en soirée et dans la nuit de jeudi à vendredi au risque de verglas sur les routes enneigées au cours de la journée. Pour information, presque tous les départements d’Occitanie ont d’ailleurs été placés par Météo France en vigilance jaune pour risque de neige et verglas ce mercredi 25 janvier et demain.