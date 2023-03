La grève continue à la SNCF en Occitanie, voici les prévisions de trafic

Avec la poursuite de la grève, le trafic des trains restera « fortement perturbé » en Occitanie et dans toute la France, selon les prévisions de la SNCF.

© Nicolas Belaubre – Le Journal Toulousain

Le mouvement de grève contre le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement se poursuivra vendredi 10 mars à la SNCF. En conséquence, la compagnie ferroviaire prévoit que « la circulation des trains restera fortement perturbée » sur l’ensemble des lignes qu’elle opère.

Des trajets en bus en Occitanie pendant la grève à la SNCF

« Le trafic des TER sera très fortement perturbé dans toutes les régions », y compris en Occitanie, prévient la SNCF. Le transporteur prévoit d’assurer en moyenne deux trajets sur cinq. Mais attention, une partie d’entre eux sera probablement réalisée en bus. Les usagers sont invités à se renseigner sur la circulation effective de leur train sur les canaux de communication de la compagnie.

Concernant les trains à grande vitesse, près d’un voyage sur deux, en moyenne, est prévu. Deux TGV Inouï sur cinq circuleront sur l’axe Atlantique, et un sur deux sur l’axe Sud-Est. Du côté de l’offre à bas prix, ce sera un Ouigo sur deux.

Le trafic sera également perturbé pour les Intercités. Un train sur quatre, en moyenne, est prévu en journée, et aucun voyage de nuit n’est annoncé jusqu’à samedi matin.

Les clients TGV et Intercités prévenus

Comme d’habitude, « les voyageurs TGV et Intercités concernés par l’annulation de leur train sont contactés par mail ou SMS afin d’échanger leur billet sans frais pour un autre train autant que possible ou pour annuler leur billet sur les sites et applications SNCF avec remboursement intégral », fait savoir la compagnie. Les voyageurs dont le train circule auront aussi cette possibilité. Mais la démarche est à réaliser avant le départ du train. De manière générale, la SNCF recommande aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou de reporter leurs déplacements.