Innovation. Lancement d’un outil de traduction en occitan en ligne et sur mobile

Le Congrès permanent de la langue occitane vient de lancer un outil de traduction en occitan, accessible en ligne et sur mobile. Photo d’illustration. Crédit photo : CC pixnio

C’est le genre d’outil quasiment indispensable dans le monde moderne. Le Congrès permanent de la langue occitane vient de lancer Revirada. Il s’agit du premier outil de traduction automatique en occitan. Il est accessible en ligne et en téléchargement sur les plateformes d’application Play store et App store.

L’outil de traduction en occitan Revirada a été construit sur la base d’un moteur libre, Apertium. « Des développements innovants ont permis de sélectionner les meilleures paires de traduction. Le traducteur contient à présent un million de formes occitanes, 500 000 formes françaises, 170 000 paires de traduction, 1 600 règles de sélection lexicale… Il reconnaît les mots conjugués et déclinés représentatifs de la diversité des parlers des territoires gascon et languedocien », explique l’Office public de la langue occitane.

Revirada en occitan, comme Google traduction

« Dans le sens français-occitan, les efforts ont porté sur la production d’une langue moderne, cohérente et de qualité. Plusieurs centaines de règles de sélection lexicale et des algorithmes de post-traitement avancés permettent de garantir une langue la plus authentique possible. »

À la manière du déjà bien connu Google traduction, Revirada propose également des services innovants. Le service propose la traduction instantanée de documents Word et pdf, avec la conservation de la mise en page. Il peut aussi traduire une page web et du texte sur une photo grâce à l’application mobile. Aussi, pour les développeurs, un plug-in et une API permettent d’intégrer des traductions de qualité dans les sites web et les applications.

Les travaux de développement de cet outil de traduction en occitan ont fait l’objet d’un financement des Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, à travers l’Office public de la langue occitane, mais aussi du Département des Pyrénées-Atlantiques et de l’Union européenne.