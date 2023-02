Donnez votre avis pour améliorer le système de santé en Occitanie

L’Agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie lance ce lundi 13 février une grande consultation citoyenne en ligne. L’objectif est de permettre aux six millions d’habitants de la région de donner leurs avis sur le système de santé, et surtout, de formuler des propositions afin de l’améliorer.

Une consultation citoyenne pour recueillir les avis des habitants afin d’améliorer le système de santé en Occitanie © Alix Drouillat

Faire des kilomètres pour atteindre un centre de soins. Attendre plusieurs semaines afin d’obtenir un rendez-vous chez le dentiste. Ne pas réussir à joindre rapidement son médecin traitant. Voici des problèmes auxquels vous avez forcément déjà été confrontés. Afin de vous permettre d’exprimer ces difficultés, l’Agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie lance ce lundi 13 février une grande consultation citoyenne accessible sur une plateforme dédiée.

L’objectif est de prendre en compte vos avis, mais surtout, de recueillir le maximum de propositions émanant des six millions d’habitants du territoire afin d’améliorer le système de santé en région. Les réponses à ce questionnaire en ligne permettront à terme de définir, ensemble, les priorités du projet régional de santé (PRS) porté par l’ARS dans les années à venir (2023-2028). Pour la première fois, le PRS sera conçu en fonction des retours des citoyens, comme des professionnels qui œuvrent quotidiennement sur le terrain, plutôt que d’être imaginé uniquement « depuis les bureaux de l’Agence régionale de santé. Car il n’y a pas que les gens qui travaillent dans les institutions qui ont des idées », fait remarquer lui-même Didier Jaffre, président de l’ARS.

Cette consultation citoyenne prend la forme d’un formulaire en ligne. Celui-ci contient une quinzaine de questions organisées autour de trois thématiques. La première : Comment va la santé en Occitanie ? « Ici, chacun peut exprimer son ressenti et partager sa vision concernant le système de santé dans notre région », détaille Philippe Merricheli, directeur des droits des usagers et des affaires juridiques à l’ARS. La deuxième : Quelles sont, selon vous, les priorités régionales ? L’objectif étant d’avoir une idée plus large des attentes des citoyens en matière de santé.

Et la dernière : “Ensemble, faisons bouger la santé”. « Le but est de permettre à tous de formuler des idées, des propositions, par le biais de questions ouvertes, afin de changer positivement le système de santé », poursuit Philippe Merricheli. Comptez une dizaine de minutes pour répondre à l’ensemble des questions. La plateforme est accessible jusqu’au 31 mars prochain. Puis les résultats seront rendus publics dans le courant du mois d’avril. Les réponses sont anonymes, mais quelques informations concernant votre âge, votre sexe, votre lieu de vie, votre situation personnelle et professionnelle, vous sont demandées afin d’avoir une idée plus précise des profils des participants.

Pas une initiative “gadget”

Le directeur de l’ARS Occitanie insiste : « Cette consultation n’est pas là pour faire bonne figure. L’objectif est de véritablement prendre en compte les besoins, comme les propositions des citoyens, afin d’améliorer notre système de santé de manière concrète ». Selon lui, les remarques des participants formulées sur le questionnaire permettront de mieux cibler les problèmes à l’échelle locale. « Lorsque nous interrogeons les citoyens, ils expriment des principalement des besoins visibles, comme le manque d’accessibilité aux soins, l’absence de soignants, les longs délais pour prendre des rendez-vous… Mais certains évoquent aussi des besoins invisibles, tels que les enjeux de prévention, les difficultés d’échanges avec les populations vulnérables… Nous espérons que cette consultation fasse justement apparaître l’ensemble de ces besoins », ajoute Laurent Schmitt, président de la conférence régionale de santé et de l’autonomie. Enfin, les idées formulées par les habitants permettront de développer, utilement et efficacement, l’offre de soins au niveau régional à travers le prochain projet régional de santé (PRS), dont les grands axes devraient être dévoilés avant la fin de l’année.