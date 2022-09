Commerce. Des braderies pour la rentrée en Occitanie

Plusieurs braderies se déroulent en cette période de rentrée scolaire en Occitanie. C’est l’occasion de faire des affaires sans se ruiner.

Les commerçants de Toulouse, Montauban et Carcassonne organisent des braderies en cette période de rentrée scolaire. A l’heure où la hausse des prix est le sujet de toutes les discussions, c’est le moment de faire des bonnes affaires sans se ruiner.

La braderie de la rentrée de Montauban

La grande braderie de la rentrée de Montauban est organisée vendredi 2 et samedi 3 septembre. « Cette grande braderie de plein air organisée par les commerçants du centre-ville, est sans doute l’opportunité de faire un petit détour par les petites rues montalbanaises et découvrir son marché local durant deux journées », fait savoir la communauté du Grand Montauban. « Refaire sa garde-robe, décorer son intérieur, s’offrir de belles pièces ou accessoires, voilà ce qui vous attend durant ce week-end de rentrée. Vous trouverez sans aucun doute votre bonheur, auprès de commerces locaux. »

Rendez-vous à Carcassonne pour faire des affaires

Les commerçants du centre-ville de Carcassonne donnent rendez-vous aux acheteurs pour sa braderie de la rentrée les vendredi 2 et samedi 3 septembre. C’est encore une occasion de dénicher des bonnes affaires, mais cette fois dans le centre-ville du chef-lieu du département de l’Aude.

☂ Aujourd’hui et demain, à Carcassonne, ne manquez pas la braderie de la rentrée !



🤝L’évènement est organisé par Office du Commerce et de l’Artisanat de Carcassonne et soutenu par @CarcaInfos et votre @CCI_Aude Aude pic.twitter.com/8zVoOvo47y — CCI Aude (@CCI_Aude) September 2, 2022

Toulouse aussi fait sa braderie

Les Haut-Garonnais aussi auront l’opportunité de faire des économies. « Événement commercial incontournable du centre-ville, la Grande braderie de Toulouse fête ses dix ans jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 septembre dans un centre-ville entièrement piétonnier et sécurisé ! Plus de 800 boutiques vous attendront de 11 heures à 20 heures ! », annonce la municipalité.

Plusieurs animations musicales sont prévues :

– Jeudi 8 septembre : Super Panela, Das Its Band Brass, Rica Salsa

– Vendredi 9 septembre : Les Fanflures, Little Marching band, Roulotte de printemps

– Samedi 10 septembre : Band’à Gérard, Banda la Clau, Macadam Farmer, Bawling jazz band quarter