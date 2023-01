Les bons plans dans les stations de ski des Pyrénées pendant l’hiver

Les stations de ski du groupe Altiservice, à savoir Font-Romeu et Saint-Lary dans les Pyrénées, dévoilent leurs bons plans pour faire des économies sur les séjours à la montagne pendant la saison hivernale. Réductions, offres famille, forfaits gratuits… Les voici.

La neige tombe enfin sur les Pyrénées. L’occasion de chausser les skis et de dévaler les pistes. Mais pas à n’importe quel prix. Les stations du groupe Altiservice, comprenant Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, et Saint-Lary-Soulan, dans les Hautes-Pyrénées, dévoilent leurs bons plans pour réduire la facture des visiteurs en vacances à la montagne. À commencer par l’offre “Happy kids“, valable jusqu’au 31 janvier. Elle prévoit un forfait jeune (de 5 à 17 ans) offert pour un forfait de ski adulte de quatre, cinq ou six jours, acheté dans l’une des deux stations.

Des réductions sur les forfaits de ski dans les Pyrénées

La station de Font-Romeu organise une “semaine blanche” du 14 au 20 janvier prochain durant laquelle les visiteurs bénéficient de 40% de remise sur les forfaits de quatre, cinq ou six jours, les locations de matériels et les cours pour la même durée. De même, la station de Saint-Lary fait profiter d’une journée offerte (comprenant une nuit d’hôtel et un forfait d’un jour) pour deux journées réservées pendant les week-ends, hors vacances scolaires.

Des remises pour des vacances anticipées

Les stations de ski de Font-Romeu et de Saint-Lary proposent des réductions pour les vacanciers qui réservent en avance leur forfait de ski. Les visiteurs qui prévoient leur séjour près d’un mois à l’avance, hors vacances scolaires, profitent de 20% de remise sur leur forfait. Ceux qui réservent deux semaines à l’avance bénéficient de 10 % de remise et ceux qui réservent une semaine avant, de 5 % de réduction.

Pendant les vacances scolaires aussi, les tarifs sont réduits. Si un vacancier réserve son forfait un mois à l’avance, il a droit à 10 % de remise. De 15 à 28 jours à l’avance, il bénéficie de 5 % de remise.

Une offre de bus entre Toulouse et Saint-Lary

Altiservice propose également un service de navettes entre Toulouse et la station de ski de Saint-Lary. Les liaisons sont assurées les samedis, dimanches et mercredis. L’offre comprend le transport et le forfait de ski d’une journée pour un tarif de 37 euros à destination des étudiants (18-29 ans) et des jeunes (de 5 à 17 ans). Il est de 39 euros pour les adultes.