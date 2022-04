Un acteur de la transition énergétique va recruter 520 personnes en Occitanie

La société Spie France, un acteur de la transition énergétique, se prépare à recruter 430 personnes en CDI et 90 en alternance, en Occitanie.

La société Spie France, un acteur de la transition énergétique, se prépare à recruter 430 personnes en CDI et 90 en alternance, en Occitanie. Crédit photo : pxhere – CC Waseem Farooq

Les voyants sont au vert pour Spie France. Cet acteur de la transition énergétique annonce ce mardi 12 avril le recrutement à venir de 520 collaborateurs dans la région Occitanie en 2022. Il s’agira précisément de 430 postes en CDI et de 90 en alternance.

« Tous les niveaux d’étude sont ciblés, du bac professionnel au diplôme d’ingénieur en passant par les licences professionnelles et les BTS », écrit l’entreprise dans un communiqué. « À l’heure de la relance verte, les métiers du groupe Spie ont le vent en poupe. »

Spie France donne en exemple plusieurs emplois pour lesquels elle se prépare à recruter : technicien de maintenance, ingénieure efficacité énergétique, électricien courant faible et fort, ingénieur télécoms, ingénieur réseaux, monteur, conducteur de travaux, raccordeur fibre optique, ingénieur et technicien smart city, cybersécurité, technicien data centers, soudeur, électricien industriel, responsable d’activités réseaux d’énergie.

Spie recrute aussi 90 personnes en alternance en Occitanie

Parmi les recrutements prévus, 90 concernent des postes en alternance. « L’alternance fait partie de sa politique des ressources humaines depuis de nombreuses années, ce qui en fait l’une des premières sources de recrutement. (…) Un pari ambitieux qui mobilise des collaborateurs, tuteurs et formateurs, qui donnent de leur temps pour transmettre les meilleures pratiques aux techniciennes et techniciens de demain », précise Spie France.

« Outre les compétences techniques et la capacité d’adaptation, un sens aigu du collectif et une réelle envie de contribuer aux enjeux de la transition énergétique et de la transformation numérique sont des atouts recherchés », indique encore Spie France. « “Venez chez nous si ça vous branche d’agir pour la transition énergétique et pour la transformation numérique”, c’est la signature de la marque employeur de Spie France. »