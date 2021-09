La Mairie de Toulouse lance une consultation sur l’identité de ses quartiers auprès des habitants

La Mairie de Toulouse lancera, lundi 4 octobre, une grande consultation sur l’identité des quartiers de la ville auprès de leurs habitants. L’objectif est de rédiger un “guide de l’urbanisme et de l’architecture” pour fixer un cadre aux nouveaux projets de constructions.

La Marie de Toulouse lance une nouvelle consultation auprès de ses habitants sur la plateforme jeparticipe.toulouse.fr. A partir du 4 octobre et jusqu’au 13 novembre prochain, elle portera sur l’identité des quartiers de la ville selon le point de vue des habitants. Chacun sera donc invité à partager son avis via le questionnaire intitulé “Mon quartier demain, regards partagés sur son identité”.

Des architectes à la rencontre des habitants

« Bâtiments, parcs, monuments, équipements, qu’est-ce qui fait l’âme de ces différents quartiers ? Quels sont les atouts de chacun de ces lieux de vie ? », interroge la municipalité. En plus des réponses enregistrées sur la plateforme, une équipe d’architectes sillonnera à vélo tous les quartiers de Toulouse pour aller à la rencontre des habitants. Elle s’arrêtera dans différents lieux : places commerçantes, parcs, entrées de métro, de crèches, d’écoles, de collèges, de lycées ou de musées.

Guide de l’urbanisme et de l’architecture

« Nous voulons faire de Toulouse une ville qui continue de se développer et qui, en même temps, s’inspire du village pour la qualité de vie », affirme Jean-Luc Moudenc, maire de la ville et président de Toulouse Métropole. Les différentes contributions aboutiront à la rédaction d’un guide de l’urbanisme et de l’architecture » pour chaque secteur. Son objectif sera de poser un cadre pour chaque nouveau projet de construction, « afin d’assurer un développement harmonieux et cohérent de la ville », soutient la Mairie. « L’une de nos priorités de ce mandat est de faire en sorte que chaque Toulousain se sente bien dans son quartier, quel que soit l’endroit où il vit », termine Jean-Luc Moudenc. Pour rappel, les citoyens ont encore jusqu’au 30 septembre pour déposer leurs idées pour améliorer la vie dans leur quartier.