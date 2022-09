Rassemblement géant de « véhicules remarquables » au nord de Toulouse

L’association de férus d’auto-moto “Macadam Passion Club” organise, ce dimanche 25 septembre 2022, un rassemblement de plus d’un millier de véhicules « remarquables » aux galeries de Fenouillet, au nord de Toulouse. Une exposition rythmée par des animations.

Le rassemblement comprend des voitures anciennes, de collection, mais aussi plus récentes, sportives ou prestigieuses (ici, une Jensen Interceptor III de 1973, illustration). Crédit photo : Dacia 1410 Sport (wikimedia commons) / CC BY-SA 4.0.

Avis aux passionnés d’automobile ou de moto : une grande exposition va se tenir sur le parking du centre commercial de Fenouillet ce dimanche 25 septembre 2022. Ce rassemblement géant au nord de Toulouse est organisé par le Macadam Passion Club, une association d’amateurs de véhicules en tout genres.

En effet, “l’Expo” n’est pas réservée qu’aux voitures de collection. Il y aura certes des voitures et des motos anciennes, mais aussi des modèles plus récents, de prestige, de lignes sportives, ou encore atypiques, ainsi que des camions et même des tracteurs.

En tout, ce sont plus de 1200 véhicules qui sont attendus pour ce rassemblement aux portes de Toulouse. Après une édition 2019 qui avait réuni 11 000 personnes, puis deux années blanches en raison de la crise sanitaire, l’Expo du Macadam Passion Club attend en 2022 environ 15 000 visiteurs.

Des Transformers parmi les véhicules du rassemblement

La journée d’exposition sera également rythmée par les animations. Évènement notable qui ravira les plus jeunes ou simplement les amateurs de pop-culture : un show de “Transformers”, ces robots tirés du cinéma hollywoodien qui se transforment en véhicules. Deux horaires sont prévus pour ce spectacle, qui réunit des robots lumineux et des voitures spéciales comme la Camaro “série Transformers, édition Bumblebee” : 11h30 et 15h.

Tout au long de la journée, d’autres animations sont prévues : plusieurs défilés de Miss Pin Up Occitanie, des démonstrations de danse country ou latine, un concert… et pour les enfants, un karting.