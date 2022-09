Une figure du mouvement complotiste One nation interpellée dans le Tarn

Après avoir été condamnée pour une série d’infractions routières, Alice Martin-Pascual, figure du mouvement One nation, a été interpellée le 18 septembre dernier dans le Tarn.

Alice Martin-Pascual, une figure du mouvement complotiste One nation, a été interpellée le 18 septembre dernier dans le Tarn. Photo d’illustration. ©pixabay

Alice Martin-Pascual, une figure du mouvement complotiste One nation, a été interpellée par la gendarmerie le 18 septembre dernier sur la commune de VIviers-lès-Montagnes, au Sud de Castres dans le Tarn, comme le rapporte La Dépêche du Midi. Un rassemblement y était organisé du 16 au 18 septembre. Elle a d’abord été placée en retenue judiciaire puis incarcérée à la maison d’arrêt de Seysses en Haute-Garonne.

Alice Martin-Pascual interpellée pour des infractions routières

Cette femme de 34 ans était inscrite au fichier des personnes recherchées depuis plusieurs mois. En revanche, son arrestation n’a rien à voir avec ses activités dans le groupe One nation, dénoncé pour ses dérives sectaires. Elle a sur le dos des condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels de Toulouse et de Cahors en début d’année.

Alice Martin-Pascual a été condamnée à six mois de prison ferme et quatre mois avec sursis. En cause, une série d’infractions routières : conduite sans assurance, sans permis de conduire, fausse plaque d’immatriculation, refus de dépistage, etc. Mais elle ne s’est pas présentée aux audiences.

Le mouvement One nation ambitionne de créer son village

Le mouvement One nation, dont elle est une des figures, tient un discours complotiste, antivax, contre les élites qu’elle considère comme pédophiles. Il a la volonté de sortir du web pour devenir une communauté physique. Ses membres ont notamment tenté d’acquérir 200 hectares de terrain à Sénaillac-Lauzès, dans le Lot, après avoir finalisé une levée de fonds de 260 000 euros. Leur idée était de créer leur propre village appelé “One Lab”, où ils auraient leurs propres règles. La vente a finalement été annulée. La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural a fait valoir son droit de préemption.