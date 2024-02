Top 14 : gros défi pour le MHR à La Rochelle tandis que Toulouse reçoit Bayonne

Ce samedi, le MHR se déplace sur la pelouse de La Rochelle, à 17h, tandis que Toulouse accueille l’Aviron Bayonnais, à 21h, pour le compte de la 14e journée de Top 14.

Les “Rouge et Noir” accueillent Bayonne ce samedi soir. © Stade Toulousain

Montpellier et le Stade Toulousain veulent enchainer. Dans son objectif de maintien, le MHR se déplace à La Rochelle ce samedi à 14h tandis que Toulouse, qui cherche à s’installer durablement dans le Top 6, accueille Bayonne, à 21h.

Montpellier veut faire un exploit à La Rochelle

Redevenu souverain au GGL Stadium où il a enchainé la semaine dernière une cinquième victoire consécutive, toutes compétitions confondues, en dominant Pau, le MHR doit maintenant arriver à faire un résultat à l’extérieur pour espérer quitter la lanterne rouge du Top 14. Montpellier n’a, en effet, pas encore gagné loin de ses bases cette saison.

Mais pour tenter d’enrayer cette série dès ce samedi, les Cistes devront réaliser un exploit contre La Rochelle, imperturbable dans son antre de Marcel Deflandre. Les Maritimes sont en plus de retour en forme, après un début de saison mitigé et sont sur une série de quatre victoires sur leurs cinq derniers matchs.

Une revanche à prendre pour Toulouse contre Bayonne

Le Stade Toulousain semble rodé et lancé. Sur une série de quatre victoires consécutives avec un jeu offensif bien huilé, Toulouse s’est notamment imposé le week-end dernier sur la pelouse du leader du championnat, le Racing 92. Un joli exploit malgré l’absence de ses internationaux français comme Peato Mauvaka ou encore François Cros.

Avec le Tournoi des Six Nations qui a débuté ce week-end, les Rouge et Noir seront aussi privés de l’Ecossais Blair Kinghorn et de l’Italien Ange Capuozzo, en plus des internationaux français, pour défier Bayonne ce samedi soir. Un club basque qui avait réussi à surprendre et à battre Toulouse à Jean Dauger lors de la première journée du Top 14. Les Rouge et Noir chercheront donc à prendre leur revanche au stade Ernest Wallon.