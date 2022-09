Cyclisme. Top départ de la Ronde de l’Isard qui traverse le sud de l’Occitanie

Le départ de la course cycliste la Ronde de l’Isard est donné mercredi 28 septembre en milieu de journée en Tarn-et-Garonne. Les coureurs traverseront plusieurs départements du sud de l’Occitanie jusqu’à ce dimanche 2 octobre.

La 45ème édition de la Ronde de l’Isard débute dans le Tarn-et-Garonne. Crédit photo : licence Pixabay – CC MabelAmber

Le cortège de la 45ème édition de la course cycliste d’Occitanie la Ronde de l’Isard s’élance mercredi 28 septembre à 12h30 à Castelsarrasin en Tarn-et-Garonne. Les coureurs devront réaliser 157 kilomètres pour atteindre Saverdun en Ariège, avant la fin de l’après-midi. Ils sont plus d’une centaine d’amateurs à s’affronter durant six étapes organisées dans toute la région jusqu’au dimanche 2 octobre.

Du Tarn-et-Garonne à l’Ariège, en passant par la Haute-Garonne

Le tracé de la première étape descend tout d’abord vers le Sud du Tarn-et-Garonne, jusqu’à la frontière de la Haute-Garonne pour rejoindre Aucamville. Les sportifs longeront ensuite Toulouse par l’Ouest, en passant par Grenade, Saint-Paul-sur-Save, Melville, Lévignac, puis la forêt de Bouconne, Pibrac, Léguevin, Fontenilles, Frouzins, Seysses, Ox (Muret), Saint-Hilaire, Lavernose-Lacasse et Longages. La route se poursuit en Ariège sur les communes de Montaut, Légat-sur-Lèze, Saint-Ybars, Saint-Julie, Brie et enfin, Saverdun, où la ligne d’arrivée est installée place du Champs de Mars, sur la route de Toulouse.

Les prochaines étapes de la Ronde de l’Isard en Occitanie

La Ronde de l’Isard continuera jeudi 29 septembre en début de matinée avec un contre-la-montre sur un circuit en boucle de 22 kilomètres depuis Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, en passant par Gerde, Haut de la Côte, Hauban, Orignac, Ordizan et Pouzac. Dans l’après-midi, les coureurs feront encore 72 kilomètres pour la troisième étape. Ils joindront Bannières-de-Bigorre à Gavarnie-Gèdre, au cœur du Parc national des Pyrénées. Sur la route, les sportifs devront notamment franchir le célèbre Col du Tourmalet.

La quatrième étape aura lieu vendredi 30 septembre avec une course “en ligne” de 126 kilomètres entre Bagnères-de-Luchon en Haute-Garonne et Guzet en Ariège. Samedi, le départ sera donné à Carbonne, en Haute-Garonne. Le cortège se dirigera ensuite en direction du Sud de l’Ariège, pour atteindre, 131 kilomètres plus loin, la station ariégeoise du Goulier-Neige. La sixième et dernière étape de la Ronde de l’Isard sera organisée dimanche 2 octobre. Ce sera une des plus longues de la course, avec la première étape : à hauteur de 154 kilomètres entre Laroque-d’Olmes et Saint-Grions, en Ariège.