La Réserve communale de sécurité civile de Narbonne recrute des bénévoles

La réserve communale de sécurité de Narbonne cherche de volontaires pour prêter main forte aux services de secours en cas d’incendie, de catastrophe naturelle ou de recherche de personnes disparues.

Acteur essentiel pour la prévention des risques, la Réserve communale de sécurité civile (RCSC) de Narbonne lance un appel à candidature pour toutes les personnes majeures, sans limite d’âge ni de condition physique, qui souhaiteraient intégrer la structure et ainsi contribuer à assurer la sécurité du territoire et de ses habitants.

Sous l’autorité de la Ville de Narbonne, le RCSC est une force de sécurité civile constituée de bénévoles, hommes et femmes, qui se mobilisent toute l’année en intervenant auprès des citoyens. Que ce soit pour effectuer des mission de prévention et d’information mais également en cas de circonstances imprévisibles.

Ainsi, toute l’année, les membres du RCSC assistent les secours professionnels en cas de sinistre majeur. Ils luttent contre les risques de feux de forêt, aident et accueillent les sinistrés après une crue ou participent aux recherches de personnes égarées.

Les bénévoles peuvent églement être appelés à effectuer des missions d’information et de prévention. Ils sont alors un chaînon indispensable de la préparation de la population face aux risques encourus par la commune (orientation, évacuation…) ; le soutien et l’assistance aux populations en cas de sinistres (aide aux formalités administratives…) ; l’appui logistique et de rétablissement des activités (déneigement…) ; etc.

Infos pratiques

Les personnes désireuses de candidater doivent prendre contact au 06 23 84 83 11 ou

par mail à rcsc@mairie-narbonne.fr.

(Source : communiqué de presse)